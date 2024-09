Puskás-Dallos Bogi elárulta: nem egy konyhatündér

Puskás-Dallos Bogi és Peti szerelmessége senkiben nem hagy kérdőjelet, minden közös megjelenésükkor süt róluk a harmónia és a szeretet. Hamarosan új terepen, egy közös színdarabban próbálják ki magukat.

Puskás-Dallos Bogi és Peti kétszemélyes darabban tűnik fel (Fotó: Markovics Gábor/Ripost)

Puskás-Dallos Bogi bevallotta: Peti a jobb szakács

A napokban a Karinthy Színházban debütáló darab, Jason Robert Brown Volt öt évünk című musicalje apropóján a házaspár különleges kihívásban próbálta ki magát: az esküvők kedvelt játékát játszották: el kellett dönteniük, egy adott állításra kire jellemzőbb. A mindig egy húron pendülő házaspár szinte minden kérdésre nagy összhangban válaszolt, pedig csukott szemmel kellett magukra vagy a másikra mutatniuk. Egyetértettek tehát, hogy Bogi az izgulósabb és a lelkiismeretesebb a szövegtanulásban, s a próbák szüneteiben is ő nasizik többet. A romantikusabb jelzőt azonban Petinek szavazták meg, és annak kapcsán sem hezitáltak, hogy ő a jobb szakács!

Nem a darab az egyetlen, amiért mostanában egy színpadon áll a házaspár. Múlt hétvégén Sztárban Sztár All Stars évadában mérettették meg magukat, a párbajok során azonban csak Peti jutott tovább mint Oláh Ibolya. Keserédes volt az öröm, a Borsnak a nézői döntés után ezt mondta:

„Csodás lett volna, álomszerű forgatókönyv lett volna, ha mindketten tovább jutunk. Nyilván szomorú vagyok, de az láttam Bogin most és az elmúlt napokban is, hogy azért nehéz, hogy mindketten próbálunk a színházban, és itt is vagyunk. Sokat voltunk távol az elmúlt egy hétben a babánktól, ez mindkettőnkre nagy terhet rakott. Nem gondoltam volna, hogy ez teher lehet. Nem gondoltam, hogy ennyire kemény lesz. És azt sem gondoltam volna, hogy itt a versenyben jobban izgultam érte, mint saját magamért. De most majd ő fog otthon izgulni értem a babával" – árulta el Peti, majd hozzátette, a munkát bizony gyakran hazaviszik.

Ahogy lefektettük Ábelt, onnan egy egész show kezdődött a nappaliban. Eljátszottuk egymásnak a jeleneteket, egymást biztattuk, ötleteltünk, hogy mitől lehet még jobb

– utalt még a hétvégén debütáló kétszemélyes párkapcsolati darabra.