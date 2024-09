Két versenyző csókja csattant el a Sztárban Sztár All Stars kulisszái mögött

Tegnap este ismét elindult az ország házibulija, kezdetét vette a Sztárban Sztár All Stars. Az este folyamán a 24-ből 12 híresség csapott össze, közülük nyolcan jutottak tovább. A négy kieső Keresztes Ildikó, Opitz Barbi, Kiss Ernő Zsolt és Trap kapitány volt. Utóbbiról tudni, hogy minden őrültségben benne van, és ez most sem volt másként.

Fotó: TV2

A kulisszák mögött ugyanis meglepő lépésre szánta el magát Tóth Gabi egykori szerelme: megcsókolta a Hofi Gézának öltözött Oláh Ibolyát, akinek kinézetétől a zsűri kissé még meg is rémült. A pillanatnak pedig szemtanúja volt Király Linda, aki lencsevégre is kapta a humorosnak szánt, ám igencsak intim pillanatot, ahogy Trap Kapitány még mindig Szécsi Pálként lekapja „Hofi Gézát”.

Gyönyörűen bomba Király Linda barátnénk elkapta a pillanatot, amint Oláh Ibolyával a tavaly óta jól működő kémiánk határait feszegetjük

– írta Instagram-posztjában Trap kapitány, akinek rajongói értették a poént, sőt meg is jegyezték neki: Hofi simán meg is csinálta volna ezt, amit ő. És mivel Oláh Ibolya is benne van minden őrültségben… az eredmény magáért beszél.