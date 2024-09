Alig telt el idő az esküvője óta, máris újabb hölgyet vezethet oltár elé a TV2 sztárja

A Házasság első látásra sztárja, Hegedűs Csaba párja a műsorban ugyan Gyöngyi volt, de vele végül nem találta meg a boldogságot, most viszont nagyon úgy tűnik, hogy megállapodott. Az üzletember a műsor után ismerte meg kedvesét, Fannit, akivel boldogabbak nem is lehetnének. Csabi a Metropolnak azt is elárulta, milyen nagy lépésekre készülnek.

Nagyon úgy tűnik, hogy a Házasság első látásra szereplői közül Hegedűs Csabi lesz az első, aki családot alapít Fotó: Ripost

A TV2 sztárja elmondta, úgy érzi: kedvesében minden megvan, amire valaha is vágyott, ezért nagyon komolyan gondolja a kapcsolatukat.

Minden tekintetben úgy érzem, hogy Fanni az igazi és ha most szétmennénk úgy gondolom, hogy utána nem akarnék másik komoly kapcsolatot. Valószínűleg agglegény maradnék inkább, csajoznék, élvezném az életet, de nem tudom elképzelni, hogy mással legyek így. Arra sem számítottam, hogy vele ez így alakul majd, de jobb barátot és társat egyben el sem tudnék képzelni

– mesélte boldogan.

„Ez egy nagyon jó év volt és mostanában azt érzem, hogy minden összejön és a helyére kerül, úgyhogy remélem, hogy a jövő év pedig még jobb lesz ennél. És ki tudja, talán már eggyel többen is leszünk a családban” – tette még hozzá.

A Házasság első látásra Csabija nagyon komolyan gondolja a kapcsolatát Fannival Fotó: Hegedűs Csaba

Amikor csak tehetik, elutaznak kettesben, de a hétköznapokban is remekül kijönnek egymással, hiszen együtt is dolgoznak, de már a közös otthon és a családalapítás is alakul:

Nagyon jól elvagyunk, az évben már negyedszer voltunk együtt nyaralni, ebből kétszer Cipruson, mert annyira beleszerettünk, hogy lakásokat is nézegettünk kint. De egyébként éppen Csobánkán készülünk építkezni. Ráadásul még az is lehet, hogy hamarosan kisbabánk lesz, bár nem akarom elkiabálni.

A Házasság első látásra sztárja újra oltár elé állna

Bár úgy tűnik, hogy Csabi hamarosan családot alapít, és ezek szerint talán már az eljegyzésre és az esküvőre sem kell sokat várni, de saját bevallása szerint korábban ez nagyon távol állt tőle.

Korábban szerintem én voltam az utolsó ember a világon, aki házasságra és gyerekre vágyott volna, de furcsa az élet. Persze a műsorbeli házasság más volt, de mindig az a típus voltam, aki nem vágyott arra, hogy egy kapcsolatra rá legyen nyomva az a bélyeg, hogy mi most házasok vagyunk. De most már, különösen a műsor után látom az esküvő varázsát és ez így teljesen más

– mondta a TV2 sztárja.