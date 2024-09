Gubik Petra elárulta, ezt gondolja igazából Oláh Ibolyáról

Bevallom, izgultam, az ember akkor izgul, amikor fontos neki az, amit csinál! És úgy voltam vele, ha már itt vagyok, nem szeretném még abbahagyni, szeretném még folytatni. Ibolyával tavaly is nagy harcban voltunk a Sztárban Sztár kilencedik évadában, erre most az ő nevét húztam ki párbajellenfélként, sokkoló volt! Egyébként visszajönni a műsorba, már az is komoly vállalkozás, de ha már az első párbajellenfélnek kihúzza az ember Oláh Ibolyát, azért az úgy elég kemény. Nagyon örülök, hogy végül mind a ketten versenyben maradtunk. Nekem ez volt a kívánságom, és így is lett, és ez jó dolog!