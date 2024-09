„A legjobb barátaim már meghaltak” – Keserédes a 80 éves Poór Péter születésnapja

Nagy nap ez a mai a Táncdalfesztiválok sztárja, Poór Péter életében! A fiatalokat megszégyenítően energikus énekes ugyanis szeptember 20-án ünnepli a 80. születésnapját, és bár ő nem is ragaszkodna ahhoz, hogy meghúzzák a fülét, a népes család tesz arról, hogy emlékezetes legyen ez a kerek évforduló.

Poór Péter 80. születésnapját ünnepli / Fotó: Poór Péter

Poórnak ugyanis összesen 12 unokája van, és bár nem tud mindenkivel gyakran találkozni, így is összejön a família.

„A család egy hihetetlenül összetartó erő az életemben. Én nem is ragaszkodtam az ünnepléshez, ők viszont igen, úgyhogy nem úszom meg a koccintást. Érdekes belegondolni, hogy nyolcvanéves vagyok, ugyanis egyáltalán nem érzem magam annyinak. Mondtam is nemrég egy ismerősömnek, hogy szerintem én vagyok a legfiatalabb nyolcvanéves. Ilyenkor persze kicsit számot vetek az életemről, de úgy vagyok vele, hogy ha volt is olyan döntésem az életemben, ami utólag nem bizonyult jónak, sokat már nem tudok rajta változtatni”

– sóhajtott az előadóművész.

Nem könnyű ez a pálya, különösen ennyi évtizeden át, de sokat köszönhetek az éneklésnek, mert a világ szebbnél szebb részeire eljutottam. Szinte minden földrészen jártam, csodás helyeken léptem fel, sok díjat hoztam haza és szerencsére kaptam itthon is. Mindre nagyon büszke vagyok!



Poór Péter mellől elmentek a nagy barátok

Poór Péterből a nehézségek ellenére valamiféle földöntúli, irigylésre méltó optimizmus és energia árad. Állítása szerint ő már kisfiúként tisztában volt azzal, hogy a színpadra született, és még mindig lobog benne egy fajta tűz, amikor a közönség elé lép.

Poór Péter színpadra született / Fotó: Poór Péter

„Mondhatjuk, hogy ez már megszállottság, szenvedély a zenével kapcsolatban. Ha néha fáradt is vagyok, a színpadon megsokszorozódik az energiám. Persze a nézők csak egy szeletét látják a hivatásunknak, így nem is tudják, mennyire komoly munkát végzünk. Sokszor volt velem olyan az elmúlt évtizedekben, hogy nagyon rossz passzban voltam egy-egy koncert előtt, olyan is előfordult, hogy rossz hírt kaptam, ám ebből a közönség semmit sem vett észre. Sikerült átlényegülnöm” – tette hozzá a szülinapos énekes.