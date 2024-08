"Visszaadta a férfiakba vetett hitemet" - Halle Berry rajong sármos kollégájáért

Halle Berry évtizedek óta sikeres színésznő, emellett pedig két gyermeket is nevel. A világsztár augusztus 14-én ünnepelte 58. születésnapját, bár ez rajta egyáltalán nem látszik, hiszen most is döbbenetes formában van. Szinte semmit nem változott egyik ikonikus filmszerepe óta, ami 22 évvel ezelőtt valósult meg és örök emlékeket hagyott a színésznőben.

Fotó: Faye Sadou

Halle Berry a Halj meg máskor! című James Bond-filmben dolgozott együtt Pierce Brosnannel. A színésszel való közös munka pedig mély nyomot hagyott benne. A férfi kisugárzása, karizmája teljesen lenyűgözte a színésznőt - számolt be a life.hu.

Mindig ő lesz az én Bondom, mindig. Pierce Brosnan-rajongó vagyok. Visszaadta a férfiakba vetett hitemet abban a filmben. Pierce Brosnannál nagyobb úriember nem is létezhet

- mondta Halle Berry, aki hozzátette, hogy nagyon hálás volt, hogy részese lehetett ennek a nagy múltú filmszériának.

Most, hogy már szerepeltem benne, úgy érzem, a filmtörténelem része vagyok. Azok a filmek ikonikusak! Örökre a történelmünk részei maradnak, és nagyon megtisztelő, hogy részese lehettem egynek, különösen Pierce-szel

- magyarázta a színésznő.