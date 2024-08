„Egy igazi kékszemű kis csoda érkezett hozzánk” – Kislánya született a Séfek Séfe sztárjának

Nyolc héttel ezelőtt született meg kislányuk, Szofia Mei Fotó: Balog Martin

Tavaly kérte meg szerelme kezét

Martin tavaly kérte meg szerelme kezét, nem is akármilyen körülmények között, olyan volt, mint amire minden lány vágyik.

„Kitty járt fotózásra, szerepelt egy-két sorozatban. Egy hivatalos levelet küldettem a fotóssal, amiben felkérte egy munkára. Budaörsön, a Kő-hegy tetején várta egy asztal két székkel, virágcsokorral és gyűrűvel.”

Megható pillanat volt, amikor felfogta, hogy mi is történik valójában, mert egyáltalán nem számított rá.

"A lánykérésről videó, fotó is készült, hogy megörökítsük életünk egyik legfontosabb pillanatát. Persze az esküvőt is tervezzük, ami különleges lesz. Kitty édesanyja kínai származású, az édesapja pedig magyar. Nemzetközi lagzi lesz!” – fűzte hozzá az újdonsült apuka.

Martin nem hagyott fel a versenyzéssel, a Séfek Séfe óta is rengeteg érmet kapott főzőtudományáért Fotó: Balog Martin

Rengeteg érmet kapott főzőtudományáért

A Séfek Séfe után rengeteg helyre hívták Martint, ha ideje engedte a versenyek és a munkája mellett, örömmel mondott igent. Megalakult a Nyolc Régió Magyar Kulináris Egyesület, ami öt ország szakácsait foglalja magába, ennek a magyarországi alelnökévé választották. Februárban megmérettették magukat a Stuttgarti olimpián, ahonnan nyolc – hat bronz és két ezüst – éremmel és jó pár diplomával tértek haza. Ezután a Magyarország Étele versenyen második helyen végeztek. De volt még jó néhány megmérettetés, kivétel nélkül mindegyiket jó eredménnyel zárták. Tartalmas évet tudhat maga mögött, és a következő időszak sem lesz másként, ugyanis szeptemberben, a második Gasztroudvar szervezésén dolgoznak, közben húga vállalkozásába is besegít, ahol a gasztronómiával kapcsolatos tevékenységekből veszi ki a részét.

„Szeptember 21-én kerül megrendezésre már másodjára a Gasztroudvar. Az első alkalommal közel 1200 adag kóstolót adtunk ki ingyen, 150.000 forintot gyűjtöttünk össze a Soltszentimrei Általános Iskolai Alapítványnak egy nap alatt. Rengeteg programmal készültünk, kiállításokkal, fellépőkkel. Most is hasonlóra élményekre számíthatnak a jelenlévők. Szeretnénk megindítani a falut, hogy egy kicsit életre keljen. Kizárólag a saját udvarunkban csináljuk közel fél hektárnyi területen, a falu központjában. Sok szeretettel várjuk a jelentkezőket, a kiállítókat az ország bármelyik pontjáról. A Facebook-on található oldalamon lehet megtalálni engem. Remélem, sokan leszünk ezúttal is” – mondta Martin.