Már 44 éves a Reszkessetek betörők sztárja – galéria

Macaulay Culkin-t valószínűleg többen Kevinként ismerik, hisz neve örökre összeforrt a Reszkessetek betörőkkel. Mindenki kedvenc kisfiúja azonban mára felnőtt, maga is két kisgyermek boldog apukája. A New York-i rosszcsont ma ünnepli 44. születésnapját.

Macaulay Culkin korábban azt nyilatkozta, hogy szívesen visszatérne a Reszkessetek betörőkbe, ha készülne belőle új rész (Fotó: Metropol)

Már gyerekként is komoly díjakra jelölték

Macaulay Culkin karrierje a karácsonyi időszakban elmaradhatatlanná vált sikerfilmmel, Reszkessetek betörőkkel kezdődött. A film akkora népszerűségnek örvendett, hogy folytatást is kapott. A színészt még Golden Globe-díjra is jelölték. Azonban nem ez volt a színész egyetlen sikerfilmje. A My Girl – Az első szerelem című filmjéért is bezsebelhetett egy díjat. Ezen kívül még Michael Jackson Black or White című klipjéből, vagy a Richie Rich – Rosszcsont beforr című filmből is ismerheti a nagyközönség.

A színészettel egyébként azóta sem hagyott fel, bár inkább kisebb szerepekben láthatta őt a közönség. Macaulay Culkin több sorozatban is feltűnt egy-egy epizód erejéig, mint például a Will és Grace-ben vagy az Amerikai Horror Story-ban.

Nem bírt a népszerűséggel

Bár a fiatal színész karrierje ígéretesen indult, mint oly sok gyerekszínész, ő sem bírt a nyomással. Felnőtt korára filmes sikerei helyett drogproblémáiról lehetett inkább hallani. 2004 szeptemberében letartóztatták kábítószer-birtoklás miatt, majd négyezer dolláros óvadék fejében engedték csak ki. Nem sokkal ezután azonban újból elkapták különböző kábítószerrel való visszaélések vádjával, és ezúttal egy év börtönbüntetést is kapott.

Macaulay Culkin mára két gyermek édesapja

Magánélete sem alakult egyszerűen. Tizenöt éves korára nagykorúsíttatta magát, édesapja csak a menedzsere lett. A színésznek több sikertelen kapcsolata is volt, elsőként Rachel Minerrel, akit feleségül is vett 1998-ban de végül 2002-ben elváltak. Ezután Mila Kunis-szal volt együtt, akivel 2011-ben szakított, de jó viszonyban váltak el. Végül a boldogságot az egykori Disney sztár, Brenda Song oldalán találta meg. Mára két gyermekük született, Dakota Culkin, akit a színész elhunyt nővére után neveztek el, és Carson Culkin.

