Ez igen! Delhusa Gjon 71 évesen sziklát mászik

Nem kérdés, hogy Delhusa Gjon kiváló fizikumnak örvend, a korából legalább tizenöt évet bátran letagadhat. Hogy mi az örök fiatalságának a titka, azt talán sosem tudjuk meg, de a zene és az élet feltétlen szeretete biztosan közrejátszik ebben. És persze a fiatal szerelmétől kapott gondoskodás is.

Delhusa Gjon remek formában van (Fotó: Máté Krisztián)

Irány a szikla!

Az énekes a hivatalos Instagram oldalán osztotta meg a követőivel a nagy hírt: a 71. születésnapjára a kedvesétől egy olyan ajándékot kapott, amire mindig is vágyott: sziklamászásra mentek. Pontosabban sziklafal mászásra, alpinista módra, a Turul madárhoz. A programon résztvevő turistákat természetesen szakemberek kísérik végig az úton, így mindenki tökéletes biztonságban van annak ellenére is, hogy szédítő magasságokba húzza fel magát az ember. Delhusa teljesítménye azért is megsüvegelendő, mert 2020-ban bizony nagyon közel állt a halálhoz, a koronavírus iszonyatosan megtépázta a testét.

Delhusa Gjon majdnem meghalt koronavírusban (Fotó: Knap Zoltán)

Delhus Gjon élete két évvel ezelőtt teljesen megváltozott

Talán ez az élmény volt számára az a fordulópont, amikor bakancslistát írt, és eldöntötte, hogy ezentúl megtesz minden olyat, amitől eddig félt. Ilyen a sziklamászás is, ami amellett, hogy nem veszélytelen sport, elképesztő mennyiségű adrenalint szabadít fel, és közben pedig a szemnek is káprázatos élményt nyújt. A mászás után Gjoni és a kedvese, Fanni közös képet is kitettek, a fotón pedig jól látszik, hogy mindketten felhőtlenül boldogok a teljesített kihívés után. Hogy ezek után az énekes milyen 72. születésnapot tervez, arról még nincsenek információk, de szinte biztosak lehetünk benne, hogy valami újabb őrült kalandban vesznek majd részt a szerelmesek.