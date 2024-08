Nem teljesülhetett halála előtt Boros Lajos utolsó nagy vágya

Csütörtökön késő délután érkezett a szomorú hír: elhunyt a magyar reggeli rádiózás úttörője és legendája, mindenki Lali királya, Boros Lajos. Távozása mindenkit megrendített, aki ismerte és szerette őt, sajnos azonban jó ideje lehetett tudni, hogy baj van: hat évvel ezelőtt életmentő szívműtéten esett át, de az egészsége soha többé nem jött teljesen rendbe.

Boros Lajos halála mindenkit megrendített Fotó: Végh István

Boros Lajos vissza akart térni a rádióba

Boros örökletes szívbillentyű-elégedetlenségben szenvedett, 2018-ban pedig pacemakert ültettek be neki. Még ugyanabban az évben egy életmentő műtétet is végre kellett rajta hajtani, ami után öt hétig feküdt kómában. Miután magához tért, hosszas felépülési időszak várt rá. Noha a műtétek óta nem volt az egészsége a régi, minden vágya az volt, hogy visszatérhessen a klasszikus rádiózáshoz.

Örömmel vállalnék klasszikus rádiós felkérést, de nem kapok egyet sem.

Nem szomorkodom emiatt, hiszen így is vannak online stream-műsoraim, amiket egy hétfős bandával csinálunk közösen. Mindannyian vérprofik, így nagyon könnyen és élvezetesen telik a közös munka. A beszélgetőpartnerek is szívesen jönnek hozzánk, mert tudják, hogy nem a botrányaikra vagyok kíváncsi, hanem azt szeretném bebizonyítani, hogy értékes és jó emberek. A hallgatók is nagyon szeretnek minket. Jó lenne, ha profibb szinten tudnánk ezt csinálni, ehhez viszont egy szponzorra vagy egy rádiós csatornára volna szükségünk, akik anyagilag támogatnának minket" – idézi a Bors Boros egy júniusi, Star magazinnak adott interjúját, kiemelve: a legenda az utolsó pillanatig reménykedett benne, hogy visszatérhet a rádióba, de ez a vágya sajnos végül nem valósulhatott meg.