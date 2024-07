Szent a béke! Olaszországban ünnepel Nótár Mary és a menedzsere

Mint ismert, Nótár Mary és a menedzsere között óriási balhé robbant ki, ám úgy tűnik, hogy azóta sikerült megbékélniük egymással. Olyannyira, hogy már közösen nyaralnak Olaszországban, ahol egy négycsillagos, luxusszállodában Mary szülinapját is megünnepelték. Na, de ne rohanjunk ennyire előre!

Nótár Mary és Lotti együtt nyaral Fotó: Kiss Annamarie

Nótár Mary Olaszországba vitte Lottit

Lehet, hogy most szent a béke az énekesnő és a menedzsere között, de ne felejtsük el azt a drámát, amiről az elmúlt hónapok szóltak. Történt ugyanis, hogy miután Mary kirúgta Lottit, annyira elmérgesedett köztük a viszony, hogy perrel fenyegetőztek, sőt, még a rajongóik is egymásnak feszültek. Ez annyira kikészítette a fiatal koncertszervezőt, hogy kétszer is pszichiátriára került. De ez még semmi! Lotti egy élő bejelentkezésben tálalt ki a történtekről, amiben elmondta, hogy bár többször kérlelte Maryt, béküljenek ki, ő hajthatatlan volt, s állítólag ki sem fizette a kirúgott alkalmazottját, ellenben a helyére felvett egy új menedzsert.

Ez viszont már csak a múlt, de abban biztosak vagyunk, hogy egyikőjük sem szívesen emlékszik vissza rá. Mondjuk Olaszország pont tökéletes a felejtéshez és az újrakezdéshez is, főleg ha az ember mindezt luxuskörnyezetben teheti meg. Lotti ezt a minap mutatta meg az Instagram-oldalán, ahol még arra is fény derült, hogy nemcsak szimpla nyaralásról van szó, hanem szülinapi ünneplésről is.

Maryék egyébként Jesolóban, a Hotel Casa Bianca al Mare szállodájában vannak, ami egy négycsillagos komplexum. Nyilván nem az olcsóbb szállások közé tartozik a hotel, ugyanis egyetlen éjszaka is 100 ezer forintba kerül, így mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki itt szeretne pihenni. Vagy éppen felejteni... Mindenesetre az énekesnő és Lotti láthatóan jól érzi magát.