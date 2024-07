„Mint egy festmény” – Esküvő ruhában tündökölt Polgár Tünde - Fotók

Polgár Tünde az etikett szakértője, s nemcsak a kifogástalan viselkedésnek, de a tökéletes megjelenésnek is mestere. Polgár Tünde és Árpád 24 éve vannak együtt, és 12 éve házasok.

Polgár Tünde / Fotó: Szabolcs László

Polgár Tünde egyébként nagyon sokszor megkapta, hogy „aranyásó” a férje közt lévő korkülönbség és vagyoni különbség miatt, pedig első közös gyermekük születéséig önfenntartó volt. Talán ez a sajnálatos félreértés azért történhetett meg, mert a szőke családanya Polgár Árpád, a Polgár Galéria és Aukciósház tulajdonosa hitveseként mutatkozott be a televízió nézőinek.

Ám a szerelmesek azóta is töretlenül boldogok együtt. Sőt most egy esküvői ruhafotózáson is jártak nemrég, ahol Tündéről olyan fényképek készültek, amiken királynőként tündököl a levendula mezőben.

„Mint egy festmény, kedves Tünde, meseszép vagy”

„Ó de csodálatos képek ! Királylány várja a lovagját aki egyszer meg is érkezik hozzá ! Gyönyörű a ruha , a frizurád és te is álomszép vagy ! Erre a felvételekre örök életedben emlékezni fogsz , olyan nagyszerűek lettek!”

„Levendula tündér... Ez jutott eszembe ezekről a csodás képekről”

„Erre nem lehet mást írni, mint,hogy mennyire gyönyörű nő vagy!Fantasztikus képek lettek!”

„Úristen,de jó képek lettek..A hajad,a ruha nagyon ment mindenhez!Ez egy nagyon szép emlék lesz,szerintem mindenki számara,ez a kép!Tényleg nagyon jól sikerültek a képek..

Gyönyörű vagy Kedves Tündi, mint egy gyönyörű Hercegnő,aki úgy csöppent ki egy mesekönyvből!”

- licitáltak egymásra a kommentelők.

Polgár Tünde esküvői ruhában készült képeit ide kattintva tekintheted meg. A kommentek között egyébként elárulta a celeb, hogy nem terveznek újabb esküvőt.