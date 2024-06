Le sem tagadhatná: Görög Zita megmutatta ritkán látott lányát - Fotó

Görög Zita magyar modell, műsorvezető és színésznő. 24 országban dolgozott modellként, többek között egy évet az Egyesült Államokban, egyet Olaszországban, fél évet pedig Franciaországban töltött.

Görög Zita

2003 és 2006 között vezette Till Attila oldalán a Megasztár című tehetségkutató műsort. Élettársa volt Seres Attila koreográfus, akivel a Megasztár forgatásán ismerkedett meg. 2007-ben megszületett Milán nevű fia és 2008-ban Lotti nevű lánya.

A mára már 16 éves Lottiból egy nagyon tehetséges táncos lett, akinek nemrég még fellépése is volt, ahol természetesen ott volt Görög Zita is. A büszke anyuka nagyon izgatott volt gyermeke fellépése miatt, amiről közösségi oldalán számolt be.

„A torkomban dobogott a szívem, úgy izgultam érte. A versenyekhez, fellépésekhez már hozzászokott, de most felnőtt, profi táncosokkal dolgoztak” – áradozott Görög Zita.

„Gyönyörű bájos lány 😍,és nagyon ügyes”

„Gyönyörű és ügyes! Gratulálok!”

„Milyen szép lány és szuper ügyes! Sok sikert kívánok a táncos útjához!”

- üzenték Lottinak Görög Zita rajongói.