Hátborzongató dolog történt Görög Zitával - Videó

Megdöbbentő esetről számolt be Görög Zita. A csinos modell kibérelt egy lakást, ahol mint később kiderült, rejtett kamerákkal figyelte meg őt az ingatlan tulajdonosa.

Görög Zitát titokban megfigyelték / Fotó: Veres Viktor

Zita Londonba utazott a gyermekeivel, ahol egy magánszállást vett ki, majd miután a foglalót szerette volna visszakérni kiderült, hogy a lakás be volt kamerázva...

Kapucsengőn felszólt a tulaj, hogy akkor menjünk le a cuccokkal, és odaadja a foglalót. Én csodálkoztam. Lementünk a gyerekekkel, odaadja a foglalót, és akkor kérdeztem: jó, de honnan tudod, hogy nem történt semmi?

- emlékezett vissza egy műsorban a történtekre a modell.

A többi vendégnek szinte azonnal leesett, hogy miről beszél Görög Zita. Németh Kristóf egyből rávágta: „Kamera volt! Ah!”.

Zita ezután megfogadta hogy soha többet nem foglal szállást az Airbnb platformján.

Szakértők elmondása szerint nem egyedi esetről beszélünk, Magyarországon is történt már hasonló. Egy magánnyomozó pedig elárulta, hogy hogyan lehet felkutatni a rejtett kamerákat egy lakásban.

„Előfordult Európában jó pár helyen, Magyarországon is hasonló eset, amikor titokban figyelték kamerával a vendégeket” – nyilatkozta a Tények Plusznak Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő.

Az eset kapcsán egy magánnyomozó is megszólalt. Horváth Simon szerint, ilyen esetben nehéz bizonyítani az ügyet. Manapság már milliméter nagyságú kamerákat is gyártanak. A magánnyomozó szerint ezeket nehéz észrevenni. Korábban a Balaton környékén is történt hasonló eset, ahol 20 éves lányokat kamerázott a tudtuk nélkül a szállásadó.

Borbély Zoltán szerint a Zitáéhoz hasonló esetek súlyos bűncselekménynek minősülhetnek. Az ügyvéd elmondta, hogy ez mindenképpen súlyos személyiségi jogsérelem, hiszen a magénszférát, az intimszférát sérti, ezáltal komoly kártérítés követelhető.