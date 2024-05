Kulcsár Edina ezt soha nem felejti el: a kis Nináról van szó

Tegnap volt anyák napja, és bizony a sztármamik gyerkőcei is készültek köszöntéssel. Ahogyan azt a Metropol is megírta, Edina kisfia, Medox felköszöntötte anyját.

Medox helyett is izgulok! Anyák napjára megyek!

– írta akkor Edina, a következő posztból azonban ki is derült, hogy nem volt ok az aggodalomra.

Medox nagyon csinosan ki volt öltözve, és büszkén, magabiztosan mosolygott bele a kamerába. A sztorikból az is kiderült, hogy Medi egy gyönyörű karkötőt készített Edinának, amire az van írva: anya, ezt pedig G.w.M felesége büszkén viseli. Bár Edinának rögtön utána sajtótájékoztatóra kellett mennie, most Medit is magával vitte, és elmentek később egy elegáns helyre enni – derült ki a sztorijából.

Nina ma köszöntötte anyukáját

A kis Nina sem maradhatott ki a sorból. Ő ma köszöntötte fel az oviban az anyukáját, és egy gyönyörű ajándékot készített neki.

Még egy anyák napi ünnepség! Nem lehetne minden hónapban tartani ilyet? Mondjuk pár év múlva 4 ilyen eseményre is megyek majd, de akkor is! Imádom!

- írja Edina.

Az aranyos képeket Nináról IDE kattintva lehet megtekinteni.