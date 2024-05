Így ünnepli születésnapját Kis Grófo: nagy dobásra készül!

Csináltunk egy kisfilmet, amit a születésnapomon mutatunk majd be. Az oláh cigányok kultúráját mutatja be az 1980-as évektől. Én ekkor még nem éltem, de nagyon sokat merítettem ebből az időszakból, hiszen édesapám sokat mesélt. Született is egy 15 perces ballada, amelyben elmesélek egy történetet, és ezt most vizuálisan is szeretnénk megmutatni az embereknek. A filmvilág vizeire eveztem, ami számomra még ismeretlen volt, de bízom benne, hogy tetszeni fog az embereknek. 31 éves leszek, és szeretnék 40 éves koromig valami maradandót alkotni. Valami olyat, ami igazán művészi szintre tud emelni engem. Imádok zenélni, és még sokáig ezt akarom csinálni, de emellett szeretnék letenni az asztalra valami olyasmit is, mint például egy film.