Balázs Klári kamerák előtt árulta el kortalan szépségének titkát

Korda György és Balázs Klári az ország egyik legismertebb házaspárja. Az énekes idén töltötte be a 85. életévét, aminek tiszteletére egy nagyszabású koncertre készülnek a Papp László Budapest Sportarénában májusban, Korda 85 címmel. Egy ekkora esemény különleges felkészülést is igényel. Az énekes házaspár érthetően nagyon izgatott és teljes gőzzel készülnek.

Korda György és Balázs klári gőzerővel készül a május 11-i nagykoncertjükre (Fotó: Szabolcs László)

Balázs Klári és Korda György most különösen figyelnek egészségükre

Érthető módon most – az eddigieknél még jobban – különösen figyelnek magukra, hogy semmilyen váratlan esemény, netán betegség ne akadályozza meg a nagy eseményt. Nemrég a Metropolnak árulták el, hogy sokat pihennek, kevesebb fellépést vállaltak a koncert előtt, hogy ne strapálják le magukat. Spanyolországban töltődtek egy hétig, a helyszínt pedig éppen azért választották, mert ott nagyon tiszta a levegő, isteni a mikroklíma, ami jó hatással van a szervezetre.

Egy előadónak a külső is nagyon fontos. Klárika mindig is adott magára, és jó pár évet letagadhatna korából, ám ezért sokat is tett. Most, a nagykoncert előtt is egy komoly kezelésen vett részt. Az énekesnő a Mokkában beszélt arról, hogyan sikerült megállítania az időt és késleltetni az öregedés jeleinek megjelenését, mi a szépségének a titka és hogyan viseli a koncertekkel járó megpróbáltatásokat. Sőt! Egy-két titokba is beavatta a nézőket.

„Először is a bőrt ápolni kell, mielőtt elkezdjük sminkelni. Nekem van egy helyem, ahova gyakran eljárok, és különböző bőrkezeléseknek vetem alá magam. (…)"

Nagyon sokan azt gondolják, hogy a szike a megoldás. Nekem ahhoz semmi közöm és nem is merném vállalni, és talán nincs is szükségem rá.

„Ha valaki elmegy egy késes plasztikai műtétre, szép lesz. Viszont a szike nem ad szép bőrt, csak a megereszkedett bőr eltávolítására jó. Nálam ilyen probléma nincs. A kezelésekkel, a sok apró tűszúrással stimulálva van a bőr” – mesélte az énekesnő, majd kiemelte, arra is különös figyelmet fordít, hogy a lehető legjobb minőségű termékeket használja.

„Nagyon jó dolgok vannak az otthoni bőrápolásra. Beáéktól be tudom szerezni azokat a termékeket, amik az én bőrömre kell. Nekem a korom miatt a leghatásosabbakat szeretem, mert mindig azt mondom, nekem már mindenből jöhet a legerősebb” – fűzte hozzá mosolyogva Klárika.

A házaspárnak mindig is fontos volt a jó megjelenés (Fotó: Szabolcs László)

Megszólalt a szakértő

Balázs Klári Slamovits Horváth Beátával arról is meséltek, az énekesnő milyen kezeléseken esett át az elmúlt hetekben, és néhány jó tanáccsal is ellátta a nézőket.

„Vannak olyan kezelések, amiket időben igénybe kell venni, mert a felépülési idővel is számolni kell."

Klárikával is ez történt, felépítettük neki a kezelési protokollt.

„A stressz a bőrön is meglátszódik, ilyenkor nagyon oda kell figyelni, milyen kezelést adunk a páciensnek, hiszen vannak olyanok, amik problémát oldanak meg. A hatásuk kifejtéséhez néhány hétre mindig szükség van. (…) Ahhoz, hogy szép egyenes legyen a bőr felszíne, kollagén stimuláló kezelésekre van szükség, ezeket viszont rendszeresen érdemes igénybe venni. Rádió frekvenciás kezelést is csináltunk Klárikának, ami a bőr minőségét javítja. Szeretném felhívni a figyelmet az otthoni ápolásra, mert az is nagyon fontos” – mondta a szakértő.