12 évvel a küzdelem után: Cinthya Dictator megmutatta, milyen volt a teste régen

Cinthya Dictator jelenleg kirobbanó formában van, a karrierje szárnyal, a szerelmi élete rendezett és fizikailag is teljesen egészséges. Jó hírek ezek azok után, hogy bő 12 évvel ezelőtt a művész nagyon nehéz élethelyzetbe került: Cinthya annyira lefogyott, hogy az már az egészségét is veszélyeztette. A 160 centiméteres magasságához mindössze 39 kilót nyomott, kilátszódtak a bordái, élni is alig volt ereje. A drasztikus súlyvesztésnek az lett a vége, hogy pszichiátriára került, ahol a hosszas kezelések hatására végül fel tudott épülni.

Elveszett önkép

A törékeny lelkű fotóművész az elmúlt időszakban több interjút is adott a témában, és szinte kivétel nélkül minden nyilatkozatában azt mondta, hogy az önképét nagyban befolyásolták a rosszindulatú hozzászólások.

Teljesen elvesztettem az önképemet, amit olvastam magamról a kommentelőktől, azt elhittem

– mondta az egyik megszólalásában Cinthya, akinek bizony nagyon kemény munka árán sikerült csak olyan testet építenie, ami a társadalom szerint normális. Minden nap edzenie és ennie kellett ahhoz, hogy hízni tudjon, elmondása szerint folyamatosan rosszul volt az ételektől. Azt mondta, elképesztő mennyiségű türelemre volt szüksége és muszáj volt megbocsátania magának. Hiszen gyűlölte magát azért, amiért nem tudott egészségesen élni.

Cinthya Dictator büszke az eredményre

Cinthya Dictator betegsége számára már csak rossz emlék, amire ennek ellenére is szívesen gondol vissza. Az az út ugyanis, amin eljutott az egészséges életig, egy olyan erős ösztönző erő, amire az élete végéig szüksége lesz. Ha valaha elvesztené a reményt vagy a motivációt, akkor mindig elő tudja venni az adukártyát: egyszer már megcsináltam! A fotóművész a mai napon is megemlékezett a harcáról, az Instagram-oldalára töltött fel egy olyan emléket, amin látszik, hogy milyen komoly változáson ment keresztül az elmúlt 12 évben. Nézzék csak: