Németh Kristóf egyhónapos útra vitte a családját

A családi nyaralások sikere több tényezőtől is függ. Németh Kristóf és családja ráadásul nem csupán pár napra, vagy egy hétre ruccantak ki, hanem egy egész hónapra.

Németh Kristóf egy egész hónapra elutazott a családjával (Fotó: hot! magazin)

„Egy hónapig voltunk Tenerifén és ott is több különböző helyen. Visszamentünk egy olyan hotelbe, ahol már voltunk, és felfedeztünk újakat is. Mindig nagyon szerettünk kalandozni a feleségemmel. Annak idején a nászutunk is Ázsiában volt, Thaiföldön, és az is arról szólt, hogy mentünk, és szívtuk magunkba a vadonatúj élményeket. Nyilván teljesen más volt gyerekek nélkül utazni, mint most, amikor már három fiam van.”

A 17 éves fiam ugyan most nem tudott velünk tartani, hiszen válogatott golfozóként a verseny szezonra koncentrál, de ami késik, nem múlik

– kezdte lapunknak Kristóf.

„A középső fiammal, a négy és fél éves Leventével, kapcsolatban már tudtuk, hogy egy kitűnő utazó. Amikor először repült több mint öt órát, akkor nagyon izgultunk, hogyan fogja a repülőutat bírni. Amikor leszállt a repülőgép, akkor kérdezte meg, hogy apa mikor fog elindulni a vonat” – nevetett.

Németh Kristóf legkisebb fia először ült repülőn

Az igazi nagy kihívás tehát az volt, hogy Kristóf legkisebb gyereke, a nyolchónapos Olivér, hogyan fogja bírni a repülőutat.

„Azt kell mondjam, hogy odafele és a visszafele is teljesen pompásan sikerült a repülőút” – mondta boldogan, majd elárulta, hogy az egy hónapos vakáció alatt mennyit fejlődött Olivér:

„A kúszás-mászás egyre jobban megy, de látjuk rajta, hogy nemsokára el szeretne indulni. Egyelőre azonban még csak a kapaszkodva fölállás megy. Ez viszont azt jelenti, hogy a visszafele úton ő már tulajdonképpen egyfolytában mozogni szeretett volna a repülőgépen, úgyhogy gyakorlatilag folyamatosan ölben kellett lennie. A feleségem csodálatos, minden tiszteletem az övé és a többi édesanyáé. Ezzel együtt próbálom mindig kivenni a részem mindenből. Amíg ő Olivérrel foglalkozott, addig én Leventét kötöttem le játékkal, rajzolással, meséléssel. Emellett arra is ügyeltünk még a nyaralás alatt, hogy a gyerekek délutáni alvás idejében legyen mindkettőnknek egy órácskája, amikor egyedül pihenhet. Ilyenkor hívtam például fel a legnagyobb fiamat, Lócit, vagy mentem el futni a tengerparton.”