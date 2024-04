Merész döntés: Király Viktor megosztó fotót tett közzé – Mit szól hozzá a felesége?

Újabb és újabb friss, ugyanakkor meglepő tartalommal jelentkezik Király Viktor az Instagram-oldalán. A napokban arról adott hírt az énekes, hogy Viktor TV címmel hetente jelentkező sorozatot indított a YouTube-on. Majd a „Nekünk teljesen elmentek otthonról” felütéssel egy családi bolondozásról tett fel egy videót, melyen nem csak a felesége, Király-Virág Anita, de kisfiuk, Kolen is látható-hallható, hiszen családilag éneklik a Takáts Tamás Dirty Blues Band Pocsolyába léptem című slágerét. Most pedig egy merész döntésének eredményéről számolt be, melyhez egy megosztó fotót is csatolt.

Király Viktor jól ismert és megszokott frizurája már a múlté (Fotó: Máté Krisztián)

„Mai edzés is megvolt! Most jöhet a jól megérdemelt késői ebéd/korai vacsora! Ja, meg lenyírtam a hajamat. Bejön nektek?”

– kérdezte Király Viktor az Instagram-oldalán. Az énekes nem maradt válasz nélkül. Merész döntése még a legnagyobb rajongóit is megosztotta. Íme néhány vélemény a hozzászólások közül:

„Jó ez a frizura! A szakáll is nagyon jó!”

„Előnytelen”

„Akinek ilyen szép haja van, kár levágatnia! De néha kell egy kis változatosság.”

„Jó lett, mert kell egy kis friss,új!! Amúgy szerintem a középhosszú a legjobb!”

„Szerintem jobban áll a hosszabb haj!”

„Nagyon jó lett!”

„Nagyon jól áll az is, hogy már fogytál is! Klassz hajad van, azt élvezd, szerintem jobban áll, ha hosszabb!”

„Furcsa, de majd megszokjuk, ha ilyen marad!”

Király Viktor döntése mögött könnyen lehet, hogy a komoly fogyásához választott intenzív edzés áll, hiszen egy rövid frizurával kevesebb a teendő az edzőtermi átöltözés, tusolás után.

A nagy kérdés persze, hogy mit szól Viktor új frizurájához a felesége, Király-Virág Anita?!