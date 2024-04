„Meg vagyok lepődve, hogy még itt vagy” – Keveházi Lili kimutatta a foga fehérjét

Fokozódik a tét, immáron hat lány távozott a Next Top Model Hungary villájából, így a versenyzők minden taktikát bevetnek a többiek ellen. Ide tartozik a pszichológiai hadviselés is, amit úgy tűnik, Csordás Cintia visel a legrosszabbul mindamellett, hogy eddig az ő teljesítménye volt a leggyengébb. Ez pedig versenytársainak is feltűnt, és nem félnek vele közölni annak ellenére sem, hogy Cinti állandóan könnyekben tör ki a kemény szavak miatt.

Keveházi Lili keményen megtámadta Cintit Fotó: TV2

Cinti én őszinte leszek veled. Én nagyon megvagyok lepődve, hogy még itt vagy

– közölte nyersen Cintivel Keveházi Lili. Mindezt ráadásul egy rendkívül nehéz és fontos feladat előtt. A 22 éves szépséget azonban nem izgatta ez a vélemény akkor és ott:

Amikor a Lili a szemembe mondta, hogy konkrétan nem érti, hogy mit keresek itt, akkor nem lepődtem meg, mert nagyon sok lány így van ezzel. Én azt gondolom, hogy nem hiába vagyok itt és nem hiába vagyok még itt, szóval mindent megfogok mutatni

– reagált Cinti a vádra, majd azért közölte az első adás során már kiesett, majd a második adásban a zsűrinek köszönhetően visszatért Lilivel, hogy az sem kevésbé meglepő, hogy ő még itt van.

Én hamarabb hittem volna, hogy Lédát visszahozzák, mint téged

– vágott vissza, mire Lili csak annyit közölt vele, hogy ebből látszik mennyire rossz kettejük ítélőképessége.