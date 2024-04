Király L. Norbinak már nemcsak a hobbija nőies, hanem az arca is

Király L. Norbi már évek óta nem mutat érdeklődést az éneklés felé, amióta rátalált a rúdtáncra, azóta megszállottan gyakorol és gyakorol. Mostanra olyan komoly szintre képezte magát, hogy versenyeken indul, sőt oktatást is vállal.

Kap hideget-meleget

Norbi már az első edzéseken tisztában volt azzal, hogy nem a legférfiasabb sport, amit választott – annak ellenére, hogy a világon milliónyi férfi űzi – ezért mára már ahhoz is hozzászokott, hogy folyamatosan beszólogatnak neki a kommentelők. Az elején az énekes megpróbált azzal érvelni, hogy ez az egyik legnehezebb sajáttestes-edzés (és ebben bizony igaza van), sok maszkulin sportot űző férfiember a tizedére sem lenne képes annak, amit Norbi könnyedén megcsinál, de a szavai süket fülekre találtak, ezért igyekszik nem odafigyelni a bántó hangokra.

Megint kihúzta a gyufát

A békességhez azonban szükség lenne arra is, hogy Norbi ne provokálja a környezetét, erre azonban kevés az esély, hiszen mégiscsak egy művészemberről van szó, aki bizony szereti megmutatni magát és nem fél tabukat sem ledöntögetni.

Norbi a napokban megsérült az egyik edzésen, ezért most nem mozoghat. Unaloműzőnek új elfoglaltságot talált, filtereket próbál ki, ezzel szórakoztatva magát és a közönségét is. A legutóbbi próbálkozása a női smink filter kipróbálása volt, ami egyébként egész jól áll neki, sőt az énekes reakcióit figyelve neki is bejött a vastag száj, a szemhéj festék és a felturbózott szempilla... No de mit szólnak ehhez a követői? Egyelőre nem tudni, mert Norbi a Facebook-sztorijába tette ki az eredményt, oda pedig nem lehet nyilvánosan kommentelni. De ismerve a károgókat, privátban már biztosan megint ömlik a kritika.