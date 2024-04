„Nem volt elég, hogy földhöz vágtalak?” – egymásnak estek a Házasság első látásra férjei

Laci, Geri és János mindhárman a Házasság első látásra kísérletében vesznek részt, így igencsak feszültek mostanában, hiszen egyáltalán nem mindennapi a helyzet, amibe az újdonsült férjek belekerültek. Ezért a három férfi úgy érezte, le kell vezetnie a felgyülemlett stresszt és keményen megküzdöttek egymással. Egy élő adásban azt is elárulták, mi történt pontosan.

Szerencsére senkinek sem esett baja, hiszen a „verekedés” ellenőrzött keretek között zajlott, Laci kecskeméti edzőtermében, ahol brazil dzsiudzsicut is tanít. A fiúkat is egy ilyen edzésre hívta meg, hiszen a műsor alatt igencsak jó barátok lettek. Laci megmutatta nekik a küzdősport alapjait, majd ki is próbálhatták ezeket a fogásokat, természetesen egymáson. Erről a TikTokon meséltek élő adásban.

„Ma nagyon sportos napot tartok, reggel Lacinál, este meg megyek bokszolni Andrissal, megmutatom neki is, hogy kell átdobni” – árulta el Geri.

Nem volt elég reggel, hogy földhöz vágtalak?

– viccelődött János.

De én is földhöz vágtalak téged, meg a Lacit is

– kontrázott rá Geri.

„Meg a Laci is mindkettőtöket gondolom” – tette hozzá nevetve Csabi, aki ugyan az edzésen nem volt jelen, de az élőbe bekapcsolódott.

„Persze” – mondta Geri.

A Házasság első látásra férjei gyakran ugratják egymást

De azért Andrisnak, ha földhöz vágod, mondd meg, hogy ezt Petra miatt kapja

– tette még hozzá János.

Persze csak viccelt, azért érződött némi él a hangjában, hiszen a különválásuk óta ők is kissé másként tekintenek Petra és Andris párosára, aminek gyakran hangot is adnak. Ezen most persze csak jót nevettek. És bár Laci profi ebben a sportban, így nyilván könnyebb dolga volt, mint az amatőröknek. Azt is elárulták, hogy végül mindhármójuknak sikerült a földre kényszerítenie az ellenfelét.