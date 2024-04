Meglepő titkot árult el Nyertes Zsuzsa: A melltartójában őrzi Bodrogi Gyula ajándékát – Galéria

Nincs olyan Bodrogi Gyulával egy színpadon játszott vagy forgatott színművész, akinek ne lenne egy szép, egy vicces, egy magható, de mindenesetre emlékezetes élménye a színészlegendával. A József Attila Színház szombaton Bodrogi Gyula születésnapja alkalmából egy gálaestet rendezett, melyen a művészvilág színe-java jelen volt, s bizony nem volt hiány a zseniális történetek felidézéséből. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház, a Vidám Színpad és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja ugyanis április 15-én töltötte a 90. életévét, tisztelői, kollégái és oly sok rajongója, színházkedvelő is vele ünnepelt, és sorra köszöntötte őt a színpadon.

Bodrogi Gyulát párja, Angéla is elkísérte a gálaestre (Fotó: Mate Krisztian)

Bodrogi Gyula egy új kalapot kapott Nemcsák Károlytól

Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója egy meglepetéssel is készült a színészlegendának, melyet szerettei körében adott át.

Köszönjük Neked ezt a fantasztikus, több évtizedes munkát, köszönjük, hogy vagy nekünk, és hogy szerethetünk téged.

„Hogy láthatjuk azokat a fantasztikus előadásokat, amikben játszottál. De a legfontosabb az, hogy itt vagy velünk, és személyesen élvezhetjük a társaságodat, a barátságodat. Láttuk, hogy egy kicsit elhasználódott a kalapod” – mondta Nemcsák Károly, majd egy vadonatúj fejfedőt adott át Bodrogi Gyulának, aki azonnal le is cserélte a régi darabot a legújabb „szerzeményére”.

Nemcsák Károly, a József Attila színház igazgatója vezette a gálaestet (Fotó: Mate Krisztian)

Nyertes Zsuzsa szerencsehozó talizmánként őrzi a Bodrogitól kapott ajándékát

Az est folyamán megannyi történet hangzott el, ilyen volt az a kissé pikáns sztori is, amit Nyertes Zsuzsa osztott meg a jelenlévőkkel. A színésznő évtizedekkel ezelőtt, amikor a Vidám Színpadon dolgozott együtt az ünnepelt művésszel, egy ajándékkártya kíséretében egy máig őrzött rózsafüzért kapott ajándékba Bodrogi Gyulától. A tárgy olyannyira fontos Zsuzsa számára, hogy már-már szerencsehozó „talizmánként” tekint rá, ugyanis élete minden nagyobb eseményén nála van. Ráadásul nem is akárhol őrzi, hanem a melltartójában. A kártyán ugyan már a szöveg megkopott, de a színésznő felidézte azt: „Nagyon szeretlek, Zsuzsa!” A művésznő azt is elárulta, hamarosan megházasodik a lánya, és akkor is vele, egészen pontosan a melltartójában lesz a szívéhez nőtt emlék.