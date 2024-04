50 éves az Abba első sikerdala, a Waterloo – galéria

A svéd supergroup-ot, az ABBA-t még 1972-ben alapították Stockholmban. A formáció minden idők egyik legnépszerűbb és legsikeresebb zenei formációja, a könnyűzenei ipar legtöbb lemezét értékesítő együtteseinek egyike.

Az ABBA a mai napig nagy népszerűségnek örvend Fotó: AFP / AFP

A világszintű ismertséget az idén 50 éves slágerükkel, az 1974-ben debütált Waterloo-val vívták ki. A dallal az Euróvíziós Dalfesztiválon is első helyezettek lettek, ahol Svédország első győzelmét is megszerezték a versenyben. Ezt a dalt az ABBA nem csak angolul rögzítette, hanem svédül, franciául, és németül is kiadta!

Az ABBA széles körben elismert volt a tagjai által viselt színes és trendeket meghatározó jelmezeik miatt. Fellépőruháik akkoriban kissé extravagánsnak tűntek. Az együttes 1974 és 1982 között, valamint 2022-ben világszerte vezette a slágerlistákat. 2010. január 27-én egy 25 helyiségből álló interaktív és audiovizuális tevékenységet bemutató turnékiállítás debütált Londonban ABBAWorld néven. A múzeumot évente több, mint 1 millióan látogatják.