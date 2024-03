Világsztár a családban: A magyar énekes lánya Ronan Keatinggel karácsonyozik

A Roy és Ádám nevű formáció a kilencvenes években volt nagyon népszerű, a Trambulin és a Csapból is én folyok című dalaikat milliók hallgatták rongyosra. Roy ma is zenél, a magánéletéről azonban vajmi keveset lehet tudni, hiszen nem szeret erről beszélni…. Most mégis kivételt tett, a Palikék Világa By Manna című műsor meghívásának tett eleget, de nem egyedül érkezett.

Kohánszky Rajmundot mindenki csak Roy-ként ismeri (Fotó: Roy)

Roy, a nevelőapa

Millit egészen kiskora óta nevelem, és ő már akkor fogékony volt mindenféle hangszer iránt

– mesélte a műsorban Roy. „Az autóban hallgattuk a zenéket, és bár soha nem erőltettem, hogy ő is zenei pályát válasszon magának, végül mégis így alakult.

Roy és Milli ritkán adnak közös interjút Fotó: Palikék Világa By Manna

A nevelőapa és a lánya ma együtt muzsikálnak a Roy Galery nevű formációban, de hogy honnan is eredeztethető a fiatal és tehetséges énekesnő pályaválasztása, arról Milli személyesen mesélt:

„Az édesapám brit származású, a munkája miatt pedig zenészek között töltöttem minden időmet. Aztán édesanyám beleszeretett Roy-ba, és onnan is zenei impulzusok értek” – mondta Milli.

De, hogy pontosan ki is a fiatal énekesnő édesapja?

Milli édesapja világsztárokkal parolázik (Fotó: Palikék Világa By Manna)

Világsztárok a barátok

Édesapám egy biztonságtechnikai vállalatot igazgat, külföldi zenészekkel járja a világot. Többek között a Pink Floyd tagjait, Peter Gabrielt vagy épp a Boyzone énekesét, Ronan Keatinget kísérte a bulikra, innen a személyes ismeretség. Sőt ez utóbbi esetében barátság, Ronan családjával együtt szoktunk karácsonyozni is.

– mesélte az énekesnő.

A teljes beszélgetést itt nézhetik meg: