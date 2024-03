„Szeretnék elnézést kérni” – Katalin hercegné megtörten nyilatkozott a botránya után

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, titkolózik a királyi család Katalin hercegné, és III. Károly állapotával kapcsolatban. Vilmos feleségét hónapokig rejtegették a nyilvánosság elől, majd miután vad pletykák kaptak szárnyra róla, akkor szűkszavú közleményben cáfolta a palota a találgatásokat. Most pedig újabb botrány tört ki, ugyanis csaláson kapták a családot. A brit anyák napján (náluk ezt a dátumot a mi nőnapunkhoz hasonló időpontban tartják) ugyanis egy családi fotót posztolt a hercegné a gyermekeivel, amiről kiderült, hogy utólag szerkesztett kép.

Katalin hercegnéről továbbra sem tudni semmi biztosat, viszont egy szerkesztett képet feltöltött a családjáról a közösségi médiába /Fotó: Profimedia

Történt ugyanis, hogy hetek óta nem lehetett nyilvánosan lefotózni a lábadozó hercegnét, a hogylétéről pedig nem nyilatkozott sem ő, sem a család képviselői, ezért az aggódó rajongók jogosan lehettek bizonytalanok az állapotát illetően. Erre rá tett egy lapáttal, hogy több fotós cég, és éles szemű követőjük is kiszúrta, hogy az anyák napi fotójuk utólag manipulált kép, úgyhogy akár még az is megtörténhetett, hogy csak összeszerkesztették rá a családtagokat és valójában Katalin hercegné még mindig nincs olyan állapotban, hogy felálljon az ágyából. Egy ilyen súlyos állítás után most már elő kellett lépnie Katalinnak, és magyarázkodásba kezdenie.

Sok amatőr fotóshoz hasonlóan időnként én is kísérletezek a szerkesztéssel. Szeretnék elnézést kérni a tegnapi napon megosztott fényképem által okozott zavarért. Remélem, hogy mindenki nagyon boldog volt anyán napján, aki megünnepelte

- írta ki a közösségi médiában Katalin hercegné. A bejegyzés nem nyugtatta meg a követőket, akik továbbra is válaszokat követelnek Katalin műtétjének részleteiről, és jelenlegi állapotáról - számolt be róla a DailyStar.