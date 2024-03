Friss fotók érkeztek a rákkal küzdő Károly királyról, szívszorító állapotban van

Ahogy arról a Metropol már beszámolt, idén februárban jött a sokkoló bejelentés a Buckingham-palotától, miszerint rákkal küzd III. Károly király. A bejelentésből szinte még fel sem ocsúdott a nemzet, amikor jött az újabb sokk, miszerint a trónörökös Vilmos hercege felesége, az óriási népszerűségnek örvendő Katalin hercegné is rákos.

Károly király súlyos betegen se, hagyta ki a szokásos húsvéti szentmisét Fotó: AFP

Azóta Katalin teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, Károly királyt is csak kivételes alkalmakkor lehet látni, mint például most is, ugyanis részt vett a windsori Szent György-kápolnában megtartott szokásos húsvétvasárnapi szentmisén. A királyi család minden évben ugyanúgy tölti ezt a különleges ünnepet: húsvétvasárnap istentisztelettel, majd egy nagyszabású családi ebéddel.

Károly király és felesége, Kamilla Fotó: AFP

Természetesen a fentiek miatt ez idén máshogy alakul, de ettől függetlenül a király nem hagyta i a szentmisén, ekkor készültek róla a friss, szívszorító fotók is.