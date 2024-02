Tóth Gabi reagált a péntek esti tüntetésre

Mint arról a Metropol írt, csütörtökön Curtis is bejegyzésben írta meg, mi a véleménye a pedofíliáról, illetve hogyan áll a gyermekvédelem kérdéséhez, valamint a pénteki tüntetéshez. „A pedofília minden formáját elutasítom, és azt is , ha a gyerekeket politikai célra akarják felhasználni. Nem adom a nevem semmi, ezzel a céllal szerveződő megmozduláshoz, tüntetéshez, politikai állásfoglaláshoz. Ahogyan eddig, így ezután is kiállok a gyermekek védelme mellett. Nem írtam alá semmit, és nem csatlakoztam semmilyen csoportosuláshoz. Arra kérek mindenkit, hogy ne éljen vissza a nevemmel semmilyen fórumon.” – írt a a rapper, aki újabb bejegyzésében kijelentette: a pénteki tüntetés kapcsán hazugságot állítottak róla.