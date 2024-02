Ettől elolvadsz: így tanítja táncolni Tóth Gabi és szerelme a kis Hannarózát – videó

Mint azt mindannyian nagyon jól tudjuk, Tóth Gabi és Kruasz Gábor nem is olyan rég hivatalosan is elváltak, az egykori álompár tagjaira pedig már rá is talált az új szerelem. A sztárséf szívét Mikes Annának sikerült elrabolnia, míg az énekesnőét Papp Máté Bencének.

Egyre komolyabb a dolog Tóth Gabi és Papp Máté Bence között Fotó: Ladóczki Balázs

Érdekesség, hogy Anna és Máté is profi táncosok, bár utóbbi a néptánc és hagyományok vonalán találta meg az útját, amit most úgy látszik, hogy Tóth Gabi és Krasz Gábor kislányának, Hannarózának is igyekszik tovább adni.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence már olyanok, mint egy igazi család

Legalábbis erre utal a sztármami legújabb, korlátozott ideig elérhető Instagram-története, amelyen az látható, hogy hármasban ropják a táncot.

Egy átlagos este

– írta az énekesnő a videóhoz, amelyet IDE kattintva tudsz megnézni.