Szem nem marad szárazon: így közölték a kis György herceggel és testvéreivel, hogy rákos az imádott nagypapájuk

Napok óta lázban tartja a világsajtót, hogy milyen állapotban van Károly király, akiről mindössze néhány napja egy rutin prosztataműtét után derült ki, hogy rákos. Az idős uralkodó korában ez már mindenképpen óvatosságra ad okot, ezért még a tékozló herceg Harry is hazatért meglátogatni az édesapját. Nemrég pedig másik fia Vilmos is megtörte a csendet, és megszólalt a fájdalmas diagnózis után. Kiderült az is, hogy Károly király szeretett unokáival hogyan közölték a nagypapa betegségét.

Károly királyról hétfőn derült ki, hogy rákos megbetegedéssel küzd /Fotó: AFP

Vilmos és a szintén lábadozó felesége Katalin hercegné úgy döntött, hogy négyszemközt még a nyilvános közlemény előtt elárulják a gyerekeiknek a nagypapa betegségét, mert nem akarták, hogy a sajtóból tudják meg, hogy szeretett rokonuk komoly betegséggel küzd - számolt be róla a DailyStar.

Ezt követően a Buckingham-palota egy hétfő esti közleményben tárta a nagy világ elé, hogy a rák egyik fajtája megtámadta a király szervezetét. Bővebb információt egyelőre nem árultak el a betegségről, csupán annyit, hogy nem a prosztatájával kapcsolatos a megbetegedés. Az uralkodó a hét elején meg is kezdte a rák kezelését, azt pedig egyelőre nem tudni, hogy mikor folytathatja a munkáját. Szükség esetén a trónörökös Vilmos tudná helyettesíteni édesapját a rendezvényeken, viszont neki az nehezíti jelenleg az életét, hogy felesége Katalin szintén egy komoly műtéten esett át két héttel ezelőtt, és őt ápolja a herceg.

Elsőként szólalt meg a király a diagnózis óta

Az uralkodó az állapota ellenére talált időt arra, hogy üzenjen Grenadának, az ország függetlenségének évfordulóján.

Törekedj, építs, haladj előre - kezdte beszámolóját a király. Majd így folytatta - A feleségem és én olyan különleges emléket őrzünk az öt évvel ezelőtti, gyönyörű "fűszer-szigeteken" tett látogatásunkról, valamint arról a meleg és megható fogadtatásról, amelyet az irányunkban intéztek. Akkor a világon bárhol találkoztam grenádiakkal, megdöbbentett a rugalmasságuk, a közösségük ereje, és a közös elhatározásuk, amelyet pozitív változást hoz. Ez a világ 473 országának jelent inspirációt. Sajnálom, hogy nem lehetek most ott személyesen, hogy megjelölhessem ezt a fontos mérföldkövet, és együtt élvezhessünk egy olajfaültetést a grenadiai diaszpórában. "Egy nép, egy család"

- zárta sorait az uralkodó nyilatkozata.