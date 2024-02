Ötven gyertyát fújhat el szülinapi tortáján az egyik legszebb latin nő: Eva Mendes

Az 50. életév betöltése mindegyikünk életében nagy fordulópontnak számít, mert akarva-akaratlanul is olyan érzésekkel tölti el az embert, hogy elérkezett az élete feléhez. Ez mindenkit arra késztet, hogy átgondolja, sikerült-e már elérnie, amiről korábban álmodozott, vagy még dolgoznia kell azon, hogy beteljesítse a vágyait. Idén több híresség esetében is megtörténik – a modell Kate Moss, a színész Christian Bale, és a színésznő Olivia Colman ezt már már év elején megtapasztalhatta, ám akadnak más ismert személyek is, akik előtt még megoldásra vár ez a feladat.

Az 50. születésnap sokaknál fordulópont (Fotó: Pexels/Courtney Pindling)

A szexiség csak másodlagos

Itt az idő, hogy Eva Mendes megbarátkozzon az 50-es számmal, ugyanis a kubai–amerikai származású színésznő március 5-én lép az újabb életszakaszba.

Március 5-én 50 gyertyát fújhat el Eva Mendes (Fotó: AFP)

Ryan Gosling párja elvált szülők gyermekeként nevelkedett Los Angelesben, és színészettel csak azt követően kezdett el foglalkozni, hogy egy menedzser meglátta a képét az egyik barátja portfóliójában.

Eva Mendes kezdetben főleg reklámokban, videóklipekben tűnt fel, köztük az Aerosmith, a Pet Shop Boys és Will Smith klipjében is. 24 éves volt, amikor megkapta első filmszerepét az 1998-as A kukorica gyermekei 5.: A sikolyok földje című, Stephen King regénye alapján készült filmben.

Színésznőként együtt játszott például Steven Segallal a Sebhelyekben, amelyben szinkronizálták őt, mivel a producer azt mondta, a hangja alapján nem tűnik túl intelligensnek. Az áttörést végül a 2001-es, Kiképzés című filmmel érte el, ami arra sarkallta, hogy ne mondjon le erről a pályáról.

A Kiképzés további felkérésekhez vezetett, így alakíthatott a Halálosabb iramban, a Volt egyszer egy Mexikó, az Időzavarban, a Túl közeli rokon, A szellemlovas és a Túl a fenyvesen című filmekben.

A világ egyik legszebb latin származású nőjének tartják őt, gyakran hivatkoznak rá szexszimbólumként, amivel ő is tisztában van. Sőt, korábban arról beszélt, részben neki köszönhető, hogy ez így alakult.

Azt hiszem, időnként csak eljátszom, hogy szexi vagyok. És van, amikor nem

– nyilatkozta még egy 2011-es interjúban, míg egy 2010-es beszélgetés során úgy fogalmazott: „Szeretném, ha ez nem korlátozná a karrieremet. Ez az életem része, de csak másodlagos szempontból.”

Bár fényes hollywoodi karrier állt előtte, 2014 óta nem vállal felkéréseket, ami párjával, Ryan Goslinggal közös első gyermeküknek születésére vezethető vissza.

A színésszel a Túl a fenyvesen című mozi forgatása közben kerültek közel egymáshoz 2011-ben. Két kislányt nevelnek közösen – írja a Tények.