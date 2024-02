Jósa Tamás: Üres zsebbel érkeztem az országba

Jósa Tamás nevét 2022-ben a TV2 Sztárban Sztár leszek! című műsorából ismerhette meg az ország. A rocker srác Nagyváradról indulva, gyakorlatilag üres zsebbel próbált szerencsét Budapesten, szombaton pedig már a Duna csatorna „A Dal 2024” című műsorában méretteti meg szerzeményét.

Jósa Tamás Nagyváradról, üres zsebbel indult Magyarországra szerencsét próbálni (Fotó: Miskolczi Milán)

Jósa Tamás külföldön is sikeres

„Az érettségi után új lehetőségeket szerettem volna keresni, így Budapesten, Csepelen lettem kollégista."

Gyakorlatilag egy táska fehérneművel és néhány CD-vel költöztem fel. Sajnos emiatt egy kapcsolatot és sok barátot is elveszítettem.

"Pesten nyomdászatot és kiadványszerkesztést kezdtem tanulni, amely mára kiegészült videóvágással és animálással. Jelenleg is ezen terület adja számomra a mindennapi megélhetést, de számomra mindig a zene lesz az első" – jegyzi meg Tamás, aki számos zenekar tagjaként szinte többet koncertezik külföldön, mint Magyarországon.

„Jelenleg az Iron Maidnem, a Rockstars Not Dead és a Ghost tribute énekese vagyok, akikkel nagyon sokat zenélünk külföldön. Folyamatosan lépük fel Németországban, de idén például Dániába is eljutunk majd" – teszi hozzá az énekes, aki most szombaton a Duna csatorna egyedülálló dalversenyében is színpadra áll.

Jósa Tamást a TV2 népszerű műsorában, a Sztárban Sztár leszek!-ben ismerte meg az ország (Fotó: Miskolczi Milán)

„Különböző felállásokban már többször jelentkeztem a „A Dal” versenyébe, de eddig nem jutottam be az élő show-ba."

Most szóló előadóként viszont igen és ez nagyon nagy öröm számomra.

"A dalomat Kovács Pál Barnabás írta, ő kért fel az eléneklésére egy jótékonysági nagylemez kapcsán. A demót meghallgatva nagyon tetszett a számban az, hogy egy igazi rádió barát, pop-rock dalról volt szó. Amikor a stúdióba felénekeltem, már akkor megfogalmazódott bennünk, hogy nevezni szeretnénk a versenybe, mert éreztünk benne azt a sodrást, amely reményt keltett a bejutásra. Most pedig már a TOP 40-ben versenyezhetünk „A Dal 2024-ben”. A Sztárban Sztár leszek! után, ahol Plácido Domingo, David Hasselhoff vagy például Korda György bőrébe kellett bújnom, örülök, hogy most a dalomat és magamat is megmutathatom a tévénézőknek” – mondta az énekes.