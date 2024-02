Falatnyi bikini, kerek popsi: Bódi Sylvi nedves testén hanyatt esik a napfény is

Talán már nincs is olyan ember, aki ne tudná, hogy Bódi Sylvi hosszú évek óta a hullámok szerelmese. A modell bejárta már a fél világot, hogy a szörfösök kedvenc helyeit maga is kipróbálhassa, de Bali az egyik kedvence.

Fotó: Bors

A modell most már oktatja is a szörfözést, egy csapatnak tábort is szervezett és felejthetetlen napokat töltöttek el Balin február elején.

Sylvi mindig is dögösen nézett ki, de az elmúlt években számtalanszor bebizonyította, hogy 40 felett is milyen vonzó lehet egy nő. Legújabb képén egy falatnyi bikiniben pattant a deszkára, természetesen a rajongók legnagyobb örömére.

A képet ide kattintva nézheted meg.

