Eltűnt táskája miatt majdnem külföldi sziget rabja lett Szorcsik Viki

S ha nem lett volna maga a sziget felfedezése izgalmas, most is, mint mindig számtalan kalandba keveredtem! Nem is tudom melyikkel kezdjem: talán azzal, hogy egyik nap a kocsi tetején hagytam a telefonomat, úgy indultam el vele. Ez mondjuk nem az első eset, nemrég ugyanezt eljátszottam, az Árpád híd közepén álltam le szabálytalanul, mert az autó tetején maradt a mobilom, szerencsére mindkét esetben fent maradt.