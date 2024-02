Hoppá: Berki Mazsi végre megmutatta a szerelmét, ez a férfi rabolta el a szívét

Berki Mazsit a 2022-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Berki Krisztián párjaként ismerhették meg az emberek, az évek alatt pedig igazi influenszer lett belőle, aki jelenleg is hatalmas követőtáborral rendelkezik. Viszonylag ritkán posztol a magánéletéről, most viszont kivételt tett és egy igazán különleges fotóval jelentkezett.

Berki Mazsi megmutatta a pasiját / Fotó: Máté Krisztián

Valentin-nap alkalmából Berki Mazsi megmutatta a szerelmét. Régebben is készült már kép a párjáról, de eddig nem igazán lehetett látni az arcát, most viszont a csinos híresség egy igazi összebújós, szerelmes fotót rakott ki, amin jól látható, hogy pontosan ki is rabolta el a szívét férje fájdalmas elvesztése után.

A felvételen nagyon boldognak tűnik Berki Mazsi és a pasija, egyenesen ragyognak, látszik rajtuk a harmónia.

Berki Mazsi posztjához nem lehet kommentelni, de minden bizonnyal nagyon örülnek a rajongói, hogy végre rendesen is megmutatta a kedvesét, ráadásul ennyire meghitt fotóval tette ezt meg. Nehéz időszakon van túl a sztár, de most megnyugodhatnak a kedvelői, hiszen jól látható módon remekül érzi magát a szerelmével.

Ide kattintva lehet megnézni Berki Mazsit és a párját.