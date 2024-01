Óriási változás jöhet Meghan Markle életében, mi lesz így Harryvel?

A vasárnapi Golden Globe-gálán a Brilliáns elmék című sorozat szereplőinek nagy része megjelent, így újra együtt volt a csapat egy-két kivétellel.

Meghan Markle visszatér régi hivatásához? Fotó: Northfoto

Kiderült, hogy az eredeti sorozatnak várhatóan lesz egy spin-off sorozata. Az alkotó, Aaron Korsh tehát kitalálta Erica karakterét, akit, úgy tűnik, hogy Meghan Markle-re szabhattak.

Erica egy 30-as éveiben járó, karrierista kaliforniai lány, aki nagyon okos, és a magánéletében is mindig történik valami. Egyesek szerint Korsh, aki részt vett Meghan és Harry herceg 2018-as esküvőjén is, a karakterrel próbálja visszacsábítani Meghant a színészkedéshez. Meghan az eredeti sorozatban a Specter Litt ügyvédi asszisztensét, Rachel Zane-t alakította. Korábban többször is kijelentette, hogy nem akar visszatérni a színészi karrierjéhez, és a korábbi színésztársaival sem találkozott a gálán, nem ment el.

Meghan a Daily Mail szerint valószínűleg inkább vállalkozóként szeretne karriert építeni és befutni. Az új sorozatról annyit árultak el eddig, hogy nagyon szórakoztató és vidám, illetve ugyanazt az energiát ígéri, mint az eredeti.