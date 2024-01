Hoppá: nem akárhol romantikázik Mádai Vivien – Fotó

2023 nyarán Mádai Vivien teljes titokban ment férjhez. A műsorvezető immár harmadszorra mondta ki a boldogító igent, de most minden jel arra mutat, hogy a választottja tényleg az élete végéig elkíséri őt. Vivien egy nagynevű ügyvéd oldalán találta meg a boldogságot, akivel olyan harmóniában élnek, ami tényleg irigylésre méltó.

Mádai Vivien számára kihívásokkal és egyben örömökkel teli év volt 2023. (Fotó: Vaskó Tamás)

Nehéz idők

Mádai Vivien számára nagyon nehéz év volt a tavalyi. Egy híresen összetartó és szerető családban él, ahol az édesapa volt az erő, a biztonság, a legfőbb támasz. A műsorvezető édesapja azonban egyik napról a másikra lebetegedett, és tragikus módon másfél hónap alatt (!) elhunyt. A gyász letaglózta a famíliát.

Másfél hónap alatt ment el az apukám. Teljesen váratlanul ért minket a betegsége, végig vele voltunk gyakorlatilag egész nyáron, minden nap. Elmondani nem tudom, hányszor álmodtam már vele, hogy megölelem, beszél hozzám, és mindig arra kér, ne legyek szomorú és ne sírjak. Bárcsak be tudnám tartani... 2023-at örökre el akarom felejteni

– számolt be az érzéseiről Vivien a közösségi oldalán.



Mádai Vivien romantikus kalandon

Vivien életében azonban történtek jó dolgok is. A kedvesével, Dáviddal tavaly nyáron összekötötték az életüket, mert úgy érezték, hogy nem tudnak és nem is akarnak többé egymás nélkül élni. A neves ügyvéd a tenyerén hordozza a műsorvezetőt, lesi minden gondolatát és igyekszik enyhíteni az édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmán is. A napokban például Párizsba reptette, hogy egy pár napos szuper romantikus kalandban legyen részük. A műsorvezető az Instagram oldalán már posztolt is egy pár fotót, amin ő és a férje ugyan nem látszanak, de az Eiffel torony igen, ami azt jelenti, hogy a szerelmesek Párizs egyik legelegánsabb környékéről jelentkeztek be.