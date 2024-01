Gyászol Hollywood: meghalt az X-Men film sztárja

Micsoda veszteség: 42 éves korában vakbélrákban elhunyt Adan Canto színész, író és rendező. A fiatal sztár olyan filmekben játszott, mint az X-Men: az eljövendő múlt napjai, a Két szív vagy a Megsebezve.

A mexikói születésű filmes már hétévesen – énekesként – állt először színpadon, karrierje 16 évesen indult be, a zenei pályafutást pedig felváltotta a színészet. Pedro Almodovar Mindent anyámról című alkotásának színpadi adaptációjában főszerepet kapott, 2013-ban pedig előbb egy tévésorozatban, majd az X-Men: az eljövendő múlt napjai című szuperhős moziban láthatta a nagyérdemű, melyet újabb filmek és sorozatok követtek. Adan Canto több rövidfilmet is rendezett, The Shot című műve számos díjat kapott.

Karrierje mellett magánélete is jól alakult: 2012-ben ismerkedett meg Stephanie Lindquist amerikai szobrász- és festőművésszel egy forgatás során. Szerelmüket 2017 júniusában esküvői csókkal is megpecsételték. Első gyermekük 2020-ban, a második 2022-ben született.

Adan Canto 2024. január 8-án hunyt el, vakbélrákban.

