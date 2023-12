Megválasztották az év emberét, Amerika kedvence lett a győztes

Hatalmas dolognak számít, ha valakit az év emberének választ a Time Magazine, bár az utóbbi évtizedekben bőven akadtak olyan „győztesek” is, akik miatt rendesen kikerekedett az emberek szeme – elég csak Adolf Hitlerre vagy Joszif Sztálinra gondolni, de ez is csak azt bizonyítja, hogy a lap nem a legjobb, hanem a legbefolyásosabb embereket szedi össze ilyenkor.

Taylor Swift / Fotó: KEVIN WINTER / AFP

A VG írta, hogy megvan 2023-ban is az év embere, aki nem más lett, mint a gigantikus sikereket arató, folyamatosan rekordokat döntögető popszenzáció, Taylor Swift. A Time Magazine ezzel a döntéssel sokakat boldoggá tett, hiszen akkora rajongótáborral rendelkezik az énekesnő, hogy az már egyenesen elképesztőnek számít.

Taylor Swift Eras turnéjára úgy elkapkodták a jegyeket, hogy az emberek szinte ölték egymást értük, ráadásul a nemrég bemutatott koncertfilmet is hihetetlenül sokan nézték meg a mozikban, szóval egész Amerika Taylor Swift-lázban ég, és úgy tűnik, hogy ez így is marad – ezt bizonyítja a mostani elismerés is.