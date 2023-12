Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Madonna: világhírű dívák érkeznek Magyarországra

Rihanna, Billie Eilish, Beyoncé, Lady Gaga, Björk, Madonna, Adele, Whitney Houston, Janelle Monáe, Tina Turner, Cher, Marilyn Monroe, Maria Callas, Edith Piaf, Ingrid Bergman és még sok más meghatározó előadóművész személyes történetén – és eredeti fellépőruháin, jelmezein – keresztül a dívák rendkívüli erejét és kreativitását mutatja be a Zene Háza új időszaki tárlata, a Dívák & Ikonok című kiállítás.

A nagyszabású kiállítást a világ legnagyobb iparművészet-és design múzeuma, a londoni Victoria and Albert Múzeum rendezte. Az eredeti helyszínen 2024. áprilisában zár a tárlat, majd utazókiállításként először a Zene Házában lesz látható, 2024 májusától. Budapest után a világ több fontos múzeumába utazik tovább. A nyitás óta teltházzal futó V&A Díva tárlat a nagy dívák történetébe ad betekintést az operavilág nagyjaitól és némafilmsztároktól kezdve a mozivászon hírességein át napjaink világsztárjaiig.

A Zene Háza nagysikerű állandó tárlatával és a január 21-ig látható poptörténeti kiállításával magasra tettük a lécet. A nemzetközi utazókiállítás egy újabb fejezet a Zene Háza életében: a Dívák & Ikonok kiállítás világraszóló és magas színvonalú, mely jól felépített forgatókönyv mentén egy feltűnően látványos és tartalmas kiállítást valósít meg. A tárlat teljes képet nyújt a díva jelenségéről, így minden generáció megtalálja benne a számára vonzó tartalmat, az is, akit az olyan klasszikus filmsztárok, mint Elizabeth Taylor vagy Marilyn Monroe érdekel, az is, akinek Cher, Tina Turner, vagy később Madonna jelentette a fiatalságát, de az is, akit Rihanna vagy Billie Eilish hoz lázba. A kiállítás meghatározza a Zene Háza jövő évét is, különböző kapcsolódó programokkal, pop-up tárlatokkal mélyülünk el a kiállítás által felvetett témakörökben 2024-ben

– meséli Batta András, a Zene Háza ügyvezető igazgatója.

Fotó: Nagy Gergő

A londoni kiállítás a maga nemében az első olyan tárlat, amely a 19. századtól napjainkig a hangjukat hallató ikonikus előadóművészek történetét mutatja be. Stílushűen kétfelvonásos: az első rész történelmi kontextusba helyezi a díva megteremtését, feltárja a színpad és a képernyő istennőit, akik létezésükkel formálták napjaink populáris kultúráját, míg a második felvonás a modern dívát, a díva-galaxis válogatott sztárjait ünnepli. Azokat a forradalmi előadókat, akik művészetükkel, hangjukkal és önazonosságukkal a társadalom változását, fejlődését szolgálják.

A V&A által megrendezett kiállítás több száz tárgyat mutat be a múzeum saját gyűjteményéből és a világ minden tájáról kölcsönzött darabokból, felölelve a dizájn, a jelmezek, a divat, a fotográfia, zene és a film területét. A látogatók megismerhetik Ingrid Bergman történetét a Jeanne d’Arcról szóló filmben hordott ruháján keresztül, csakúgy, mint Sarah Bernhardt, Josephine Baker, Edith Piaf, Marlene Dietrich és sok más ikonikus előadóművész életének drámáját is. Több jelmez első alkalommal látható, mint például Maria Callas Norma szerepében viselt színpadi ruhája a Covent Garden Opera Norma című produkciójában (1952), Marilyn Monroe rojtos fekete ruhája, amelyet Sugar "Kane" Kowalczyk szerepében viselt a Van, aki forrón szereti című filmben (1959), de a sztárok divattervezője, Bob Mackie által tervezett ikonikus szettek is helyet kapnak. Így láthatóak lesznek Tina Turner, P!nk és CHER által viselt ruhák, de sokak mellett Billie Eilish, Rihanna, Adele, Björk és Whitney Houston is kölcsönzött fellépőruhát a kiállítás számára.

A Dívák & Ikonok kiállítás a Zene Háza időszaki terében, 800 négyzetméteren lesz látható.

Fotó: Nagy Gergő

Nagy erőkkel készülünk a kiállítás fogadására. A V&A kurátora, Kate Bailey fantáziával és hatásos dramaturgiával építette fel a kiállítás koncepcióját, sok izgalmas téma mellett megvizsgálja, hogyan érvényesülnek a nők a férfiak által uralt zenei és filmes világban, hogyan használják hangjukat a modern előadóművészek a társadalmi és politikai változások érdekében, hogyan működnek a dívák a hírnév kultuszában, és rávilágít a személyes és a privát élet közötti küzdelmükre is. A Zene Házától megszokott módon azonban célunk, hogy valami egyedit adjunk látogatóinknak. Ezért egészítjük ki a történelmi jelentőségű magyar dívák fejezeteivel a kiállítást

– mondta Horn Márton, a Zene Háza intézményigazgatója.

Fotó: Nagy Gergő

A Zene Háza 2024-es évadát meghatározza a Dívák & Ikonok kiállítás, Batta András januárban induló Szubjektív! sorozata három szeánszban idézi meg elsősorban az opera és a popzene díváit, művek, zeneszerzők, látványtervezők, stílusok hatósugarában. A kiállításhoz kapcsolódóan több alkalommal tűnnek majd fel időszakos, pop-up installációk a Zene Háza különböző tereiben, elsőként a december 20-án nyíló, ingyenesen látogatható Díva-tranzit című installáció kapcsolódik a jövő évi kiállításhoz, mely a dívák korokon átívelő szerepének változását idézi meg.

A Dívák & Ikonok kiállításra kedvezményes, early bird jegyek 2023. december 11-től válthatók – először ajándékutalvány formájában, majd 2024. januárjától teljes áron, már időpontokra is foglalható.

Másfélmillió látogató a Zene Házában



Nagy sikerrel zárta a Zene Háza második évét, nyitás óta közel másfélmillió látogató volt kíváncsi az intézmény díjnyertes épületére, sokszínű programkínálatára. Hangdimenziók című állandó tárlat a nyitás óta töretlen népszerűségnek örvend, míg a január 21-ig nyitvatartó, a magyar populáris zene történetét bemutató időszaki tárlatot is nagy lelkesedéssel fogadták az idelátogatók.

2023-ban több mint 700 programmal várta a Ház a nagyérdeműt, folytatódtak nagysikerű sorozataink, például a szombati családi programok, amelyek rendre teltházasak. Koncertjeinket tekintve fő céljaink nem változtak: maradtunk a határok feszegetésénél és a műfajok egymás mellé rendelésénél. Saját fesztiválok szervezésébe fogtunk (Távoli kultúrák fesztiválja – Dél-Amerika, Berlin-Budapest Expressz), illetve a tavaly megkezdett, a MOMÉ-val közös szervezésű Intermezzo Fesztivált is folytattuk. Jelen voltunk idén nyáron is a Kolorádó Fesztiválon és az Ördögkatlanon, újdonságként pedig támogatói lettünk az Inota Fesztiválnak is.

A Hangdómban a 2022 decemberében bemutatott Bosch-vetítés után idén is folytatódott a Szépművészetivel közös munka: Csontváry-vetítést mutattunk be a Brain Bar ideje alatt, illetve már készül a januári, Renoir festményein alapuló vetítés is. A Hangdómnál maradva: igazi büszkeség és öröm volt számunkra, hogy szeptemberben Eötvös Péter is megtisztelte jelenlétével a Mese című, korai darabját többféleképpen feldolgozó bemutatót, illetve a dómot beválogatták egy rangos nemzetközi együttműködésbe is, de a Ligeti 100.101 projektünkkel szintén nemzetközi színtérre léptünk.

A Zeneakadémiával és a MOMÉ-val is folytattuk a már megkezdett együttműködéseket, a zenepedagógia terén pedig valódi áttörést értünk el a nyáron meghirdetett Showcase fesztivállal és konferenciával, amelynek keretében a zeneközvetítés új útjait ismertettük meg a szakmával és az érdeklődőkkel.



Decemberi programajánló

Karácsonyhoz közeledve, december 20-án este a skandináv népzenei színtér sztárjai a Lodestar Trio érkezik a Zene Házában. A formáció egyedülálló abban, hogy a groove és az improvizáció szellemét viszi a barokk zenébe a hagyományos északi vonós hangszerek – a norvég hardanger fidula és a svéd nyckelharpa –, valamint a klasszikus hegedű kombinálásával.

Két nappal később, december 22-én Csajkovszkij örökérvényű karácsonyi darabját, A diótörőt vetítjük le felvételről a Koncertteremben. Julia Trevelyan Oman korhű látványvilága ünnepi hangulatot kölcsönöz Peter Wright koreográfus szeretett Royal Ballet produkciójának. A mesebeli varázslat látványos táncprodukcióval párosul ebben a felejthetetlen klasszikus balettben.

December 20-án délután az Előcsarnokban megnyílik az ingyenesen látogatható Díva-tranzit című pop-up installáció, amely a dívák korokon átívelő szerepének változását idézi meg, és egyben előrevetíti a Zene Háza jövő évi, Dívák & Ikonok című kiállítását is.

Karácsony és szilveszter között a Magyar Zene Háza nyitva lesz, azaz mindkét kiállításunk, az állandó, valamint a január 21-ig látogatható Nekünk írták a dalt! időszaki tárlat is megtekinthető. De minden érdeklődőt várunk szeretettel a Hangdómba is, a Lengemesék például nagyszerű családi program lehet a téli szünetben.

Amúgy a két ünnep között igazi év végi koncerthangulat költözik a Zene Házába: december 28-án az esti, már teltházas Punnany Massif koncertet megelőz egy délutáni ráadás-koncert, december 30-án pedig, az év zárásaként, az LGT 50 évvel ezelőtt megjelent Bummm! című albuma előtt tiszteleg a Pénzes Máté és a Zseb nevű formáció.