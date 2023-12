Bizarr ajándék: Korda György plüssfigurát lehet vásárolni, ennyibe kerül – Fotó

Korda György és Balázs Klári 1982-ben fogadott egymásnak örök hűséget, és mára vitathatatlanul az ország legnépszerűbb házaspárjává nőtték ki magukat. Ezt a töretlen népszerűséget igyekszik meglovagolni egy online áruház is, ami már a nevében is a népszerű táncdalénekes előtt tiszteleg.

Korda György és Balázs Klári 41 éve fogadtak örök hűséget egymásnak (Fotó: Végh István)

A rendhagyó webshopban minden olyan tárgyat, ereklyét megvásárolhatunk, ami Kordáékhoz kapcsolódik. Így ha például egy Gyuri bácsis plüssfigura minden álmunk, annak sincs semmi akadálya.

A játék ráadásul most akciós: 9900 forintba kerül.

Korda Györgyöt plüssfiguraként bárki hazaviheti (Fotó: Korda Shop)

A plüss ráadásul nagyon aprólékosan kidolgozott, a készítője még arra is ügyelt, hogy a játékfigura zakójából kikandikáljon a franciakártya néhány lapja, Gyuri bácsiról ugyanis köztudott, hogy imád pókerezni.

Zokni és táska? Sima ügy!

Természetesen az a Korda-rajongó is megtalálhatja a számítását, aki nem egy plüssfigurát szeretne ölelgetni, inkább a testén viselné Klárikát vagy a segédmunkásnak szánt Gyuri bácsit. Erre az esetre találták ki a kreatív tervezők a sárga és kék színben is elérhető nyakkendőt, amelynek segítségével az év utolsó napján is kitűnhetünk a tömegből.

A nyakkendő Korda György 85. születésnapjára készült (Fotó: Korda Shop)

A kelengyék között szerepel még Gyuri bácsis vászontáska, és gyakorlatilag bármi, ami a közkedvelt Korda jelenséghez köthető. Így ha utolsó pillanatban vennénk karácsonyi ajándékot, akkor is érdemes szétnézni a webshopban.

Negyvennégy éve élnek boldogságban

Egy hatalmas, és szenvedélyes szerelemben találtak egymásra Gyuri bácsi Klárikával, ennek már majdnem fél évszázada, azonban még mindig „úgy” néznek egymásra, akár egy turbékoló gerlepár.

A szerelmünk elején kétféle utunk volt: a színpadtól az ágyig és vissza!

– nevette el magát a művész, de hozzátette, hogy valóban így volt, mi több, ma is ugyanolyan gyönyörűnek látja a feleségét, mint 44 éve.

"Szeretem az illatát, ahogy néz, ahogy létezik körülöttem. Gondoskodik rólam, én pedig szeretem ezért" – mondta hálásan és büszkén Gyuri bácsi a Metropolnak.