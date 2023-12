Karácsonyi titkot árult el családjukról Oszter Sándor özvegye

Titokban díszítjük a nagy fát, amíg ő nincs otthon, hogy legyen meglepetés. De amúgy mindenben segít, most még abban a korban van, hogy akár is sütésbe is besegít. Nálunk hagyományos karácsonyi menü készül, lesz halászlé, a saját tavunkból fogja hozzá a pontyokat a lányom párja. Mi meg Szandival sütjük a bejglit, meg a zserbót. Olyan jó mindezt együtt megélni, nekem ez az igazi ajándék. Sándor pedig hiszem, hogy boldogan néz le ránk, örül, hogy szent a családi béke!