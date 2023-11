„A cselekvő szeretet nyelvét mindenki megérti”: tüneményes fotót mutatott a hármas ikrekről Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi hazánk egyik legnépszerűbb és legsikeresebb énekesnője. Magdi gyakran beszél arról, hogy milyen különleges közösséget alkotnak együtt a rajongóival, és hangoztatni szokta, hogy az ő rajongói egyfajta különleges összetartozási élményt várnak. Amikor pedig kiderült, hogy hármas ikreket várt, mindenki örült a boldogságának, de kíváncsiak is lettünk, hogy milyen hatással lesz ez a karrierjére. Szerencsére igazán példamutató nő: amellett, hogy fantasztikusan neveli a gyermekeit, az éneklésre is tud minőségi időt szakítani. Most pedig betekintést engedett egy napjába.

Rúzsa Magdi megmutatta a gyerekeket / Fotó: Nagy Zoltán

„Szent Erzsébet legendája szerint egy alkalommal, amikor éppen kenyeret vitt a szegényeknek, találkozott egyik rokonával. Az számonkérte, hova megy, és mit visz a kosarában. Erzsébet attól való félelmében, hogy nem tudja eljuttatni az adományát a szegényeknek és megtiltják neki a jótékonykodást, azt válaszolta, hogy rózsát. Amikor rokona ellenőrizte a kosár tartalmát, abban kenyér helyett csak illatozó rózsákat talált, pedig abban az évszakban nem nyíltak a virágok. Eszerint Isten segítette meg Erzsébetet, hogy ne kövesse el a hazugság bűnét.





Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva az egyház hagyományosan kenyeret szentel, és ezzel kínálja híveit, emlékeztetve arra, hogy a karitász, vagyis a szeretetből fakadó cselekedet mindannyiunk kötelessége. Hisz az önzetlen, segítő, cselekvő szeretet nyelvét mindenki megérti. Erre adott példát Szent Erzsébet

– írja Magdi, a csatolt képen pedig a háttérben a három tündéri baba látható, ahogyan nézelődnek a babakocsiból édes sapkácskában.