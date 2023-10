"Sok csúnya dolgot tettem a Pamelának": Berki Mazsi őszintén bevallja, milyen a viszony most köztük

Úgy tűnik, vége az évekig tartó, hosszú háborúnak Hódi Pamela és Berki Mazsi között! A két édesanya kapcsolata nem indult túl fényesen, és talán senki sem mert volna mérget venni arra, hogy egyszer majd „barátnők” lesznek. A Bors most utánajárt, milyen a kapcsolatuk jelenleg.

Fotó: Bors

Békét kötött egymással Berki Mazsi és Hódi Pamela

"Mi a jó büdös francot képzel magáról ez a nő?"

Kicsit idézzük fel azt az időt, mikor attól volt hangos a sajtó, hogy Pamela a világból is kiüldözte volna Mazsit, amiért Natit folyamatosan a közösségi oldalain mutatta. Ez már csak azért is kiverte a biztosítékot a sztáranyukánál, mert Berkit évekig kérte arra, hogy ne mutogassák a kislányát, az pedig csak hab volt a tortán, hogy Mazsi úgy kezelte Natit, mintha a saját gyermekéről lenne szó. Hoztunk is erre egy példát!

Mikor Renáta várandós volt Emmával, részt vett egy terhesfotózáson, ahová elvitte Pamela és Krisztián lányát is. Természetesen készültek közös képek, viszont Mazsi egy olyan pólót viselt, amire mommy és a bonus mommy felirat került. Mutatjuk erre Pamela reakcióját:

Mi a jó büdös francot képzel ez a nő? Te bonus mommy, hogy tanulnál meg inkább egy cseppnyi tiszteletet egy édesanya iránt!!! Remélem hamarosan megérkeznek számodra is egy édesanya igazi érzései, de ezt az érzést ne tudd meg soha, amit te okozol más édesanyának!

– MÉG NEKED SEM KÍVÁNOM! Szégyelld magad újra és újra. Önzetlenül nem megy a szeretet... Ilyen magatartást életemben nem láttam egy új pár részéről sem. Ezt is kifogtam. A fotón a lányommal szerepel természetesen – fakadt ki akkor Pamela, ám ahogy azt korábban említettük ez már a múlt. A jelenben már nem ilyen a két anyuka kapcsolata.

Megbánta a viselkedését

Berki özvegye a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor vendége volt, ahol többek között arról is beszélt, mennyire bánja, hogy annak idején úgy viselkedett Pamelával, ahogy nem kellett volna. Mint mondja: Krisztián nagyban befolyásolta a hozzáállását, azonban tudja, hogy ő is hibázott. Ezért bocsánatot is kért Nati édesanyától.

– Utólag nagyon bánom azt, ahogy mi a Pamelához álltunk. A mai fejemmel már biztosan más irányba terelném Krisztiánt. Ott még annyira kis fiatal csirke voltam, hogy nagyon könnyű volt engem befolyásolni… Abban az időben annyira felnéztem Krisztiánra, hogy ittam minden szavát és mindent úgy csináltam, hogy neki jó legyen. Persze, ez nem azt jelenti, hogy ebben a történetben csak ő lenne a hibás. Én is az vagyok – kezdte a műsorban Renáta, aki férje halála után világosodott meg arról, mit is tettek. Rájött arra, hogy ha ezt neki kellett volna átélnie, milyen szörnyű károkat okozott volna a lányának.

A Pamela és a Krisztián között lévő anya-apa kapcsolat nagyon rossz irányt vett. Ha az élet úgy hozta volna, hogy mi is szétmegyünk, én nem akartam volna, hogy a lányunknak azt kelljen átélnie, mint amit a Natinak kellett. Gondolok itt a cikkekre, az oda-vissza áskálódásra, stb. Annyira csúnya volt ez

– mondta Mazsi, aki úgy érezte, személyesen kell bocsánatot kérnie.

– Én is sok csúnya dolgot tettem a Pamelának. Ezt elmondtam neki személyesen, és elnézést is kértem tőle. Most hála Isten egy nagyon jó kapcsolat van köztünk. Volt, hogy valakinek kellett a telefonszáma és felhívtam őt, de olyan is előfordult, hogy egy munkával kapcsolatban kértem ki a véleményét – tette hozzá.