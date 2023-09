Titkos jel, ez mindent elárult Harry herceg és Meghan házasságáról

A suxxesi pár a héten részt vett az Invictus Játékokon, a nemzetközi sportversenyen Németországban. Az eseményen szinte folyamatosan egymás mellett voltak, de ez még nem minden.

Meghan és Harry herceg kedden egymáshoz passzoló ruhákat választottak, és másnap is összeöltöztek. Ezt követően szintén egymást kiegészítő ruhákat viseltek, majd később, szombaton a záróünnepség előtt mindketten a világos színeket választották. Viszont a herceg és felesége időnként eltérő öltözetet választott, hogy egyéniségüket is kifejezzék. Csütörtökön mindketten saját ízlésük szerint öltöztek, és pénteken sem viseltek azonos színt. A záróünnepségen pedig Meghan kék ruhát viselt férje mellett, aki egy hagyományos fekete öltönyben jelent meg. Néhány fotón azonban úgy tűnt, hogy Harry szettjéhez egy kék kabát is tartozott.

„A celebpárok öltözékük összehangolása már régóta tartó trend a szórakoztatóiparban. Ez egy olyan nyilvános üzenet, amellyel a párok vizuálisan is demonstrálhatják egységüket, és harmonikus külsőt mutathatnak. Meghan és Harry herceg sem kivétel ez alól a jelenség alól az Invictus Games-en. Az összehangolt ruhák azt sugallják, hogy Meghan és Harry herceg jelenleg egységesek, és a köztük lévő harmónia érzését mutatják be. Amikor egy párt hasonló megjelenésben látunk, az vizuálisan is megjelenítheti az összetartozásukat és a közös értékeiket. Ez azt üzeni, hogy egy oldalon állnak, és támogatják egymást a nyilvánosság előtt és a magánéletben is” – árulta el Mayah Riaz PR-szakértő a Mirrornak.

„Másrészt az ellentétes ruhák azt sugallhatják, hogy van egyfajta egyéniség a kapcsolatukon belül, lehetővé téve mindkettőjük számára, hogy kifejezzék személyes stílusukat és preferenciáikat. Ez a függetlenség egészséges jelének tekinthető” – tette hozzá a szakértő, egyértelműen lefordítva a házaspár titkos üzenetét a nyilvánosság felé.