Szuperszexi szerelésben villantotta meg hosszú combját Palvin Barbi

Palvin Barbara dögös szerelésben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, a modell a Szegény párák című film premiervetítésére érkezett. Esküvője óta ez volt az első hivatalos esemény, amelyen részt vett, és most egyedül látható a képeken. Mélyen felsliccelt, trükkösen kivágott ruhája mellett nem lehet szó nélkül elmenni: Barbi tökéletes szettet választott, amely az alkalomhoz is illik, és bomba alakját is kiemeli! Követői tetszését is elnyerte a modell megjelenése, nem győzik dicsérni a szépségét Instagram-oldalán.