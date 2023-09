„Iszik állandóan, kocsmába jár, sört iszik és kuglizik” – Alekosz durván beszólt az autószerelőknek

A minap arról lehetett hallani a hírekben, hogy egy felháborodott ügyfél kalapácsnyéllel megvert egy autószerelőt Győr mellett. Úgy tudni, hogy a férfi elégedetlen volt a szakember korábbi munkájával, így azt látta a legjobb megoldásnak, ha leveri rajta a dolgot.

Alekosznak megvan a véleménye az autószerelőkről Fotó: TV2

A nem mindennapi esetre most Alekosz is reagált, ahogy azt pedig a botrányhős celebtől már megszokhattuk, elég pikírten mondta el a véleményét. A Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében többek között kifejtette, hogy ő is fejbe verte volna a szerelőt, hiszen olyan rafináltak, hogy az emberi ésszel alig fogható fel.

Az Ázsia Expressz sztárja továbbá azt is elmondta, hogy meglátása szerint az autószerelőknek állandóan kint van az alfelük – persze ő nem fogalmazott ilyen finoman –, amivel már messziről azt hirdetik, hogy közük sincs a kultúremberséghez.

A segge állandóan kint van, messziről hirdeti, hogy nem kultúrember. A falon olajos női keblek, pedig futná neki valódira is! … a sok mókolás után. Iszik állandóan, kocsmába jár, sört iszik és kuglizik. Márkákat szidja, ami neki van, az a jó. Opel. Ha nőt lát, akkor fütyül mint a bakter. Ha olajcserére viszed, 4 liter helyett, 5-öt rendel. A többit ellopja. Ha nincs baj, csinál. Összejátszik az Unixszossal. Telefonján kinyithatós bőrtok, androidos. Igen ízléstelen. Színházakat, kívülről sem lát

– írja posztjában Alekosz, aki azzal zárja a monológját, hogy elege van az autószerelőkből, mind „kuglizó olajos bamba banda”.