Ezt nem fogod elhinni! Budapestre érkezett az Emily Párizsban sztárja – Fotó

Nincs mese, Budapestet imádják a világsztárok, ugyanis nemcsak a munka miatt utaznak kis hazánkba, hanem turistaként is szívesen jönnek! Pont mint Bruno Gouery, az Emily Párizsban és a Fehér Lótusz sztárja.

Budapestet csodálja az Emily Párizsban sztárja (Fotó: AFP)

Bruno kíváncsian vetette bele magát fővárosunk forgatagába, legalábbis erről tanúskodnak az Instagram-oldalán közzétett fotók. Járt a Lánchídnál, a bazilikánál, a Parlamentnél, és kisebb túlzással a belváros minden szegletében. Láthatóan nagyon tetszett neki, amit látott, ugyanis több tucat képet és videót készített, sőt még pár magyar kifejezést is megtanult. Azt kijelenthetjük, hogy a „szia” nagyon jól ment neki!

Bruno egyébként az Emily Párizsban című sorozattal robbant be igazán a köztudatba. A színész Luc karakterét formálja meg, aki egy bohókás, francia irodista, és az életet igazán könnyedén éli. De aki nem ismerné a sorozatot, íme egy kis gyorstalpaló:

Emily Cooper, a húszas évei végén járó amerikai lány egy nemzetközi reklámügynökségnél dolgozik Chicagóban mint marketinges. Amikor a felettese várandós lesz, Emilyre esik a választás, hogy képviselje a vállalatot Párizsban. Kezdetben nagyon nehezen boldogul, mert egyáltalán nem ismeri a nyelvet, idegen tőle a francia kultúra, és az itteniek is ellenségesek vele szemben. Ám Instagram-oldalt indít, amelynek segítségével dokumentálja az életét, és ezt használja fel arra is, hogy új ügyfeleket hajtson fel. A mindennapok során számtalan kalamajkába keveredik, és közben szerelmi élete is beindul. Bruno Gouery karaktere pedig ehhez asszisztál.