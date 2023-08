Visszatér a képernyőre a magyarok kedvenc családja

Hétfőtől visszatér a Sláger TV képernyőjére Emilio és családja, hiszen új évaddal jelentkezik a Sláger TV realityje, a Drága családom. A minden hétfőn, szerdán és pénteken, 20:55-től látható műsor nyitó epizódja az Emilio família költözésével indul.

Fotó: Keresztesi Balázs

„Hosszas hezitálás után úgy döntöttünk, hogy nem eladjuk, hanem teljesen átalakítjuk az otthonunkat. A pincétől a padlásig mindent, hogy még szebb, kényelmesebb legyen az otthonunk” – mondta Tina, aki végtelenül hálás, hogy a Bódi család menedéket nyújtott számukra a felújítás idejére.

Több évtizedes barátság fűz minket Bódiékhoz, bár én mondtam, hogy menjünk panzióba, ők hajthatatlanok voltak. Bízom benne, hogy a családom nem borítja ki őket. Néha tudunk sokak lenni

– vallotta be Tina, akinek férje valóba nem fogta vissza magát.

„Hoztunk egy kis tepertőt és szalonnát Gusztiéknak, de ez semmiség ahhoz képest, amivel ők vártak minket. Mondanom sem kell, kicsit rosszul is lettem, de ettől függetlenül óriási öröm, hogy itt lehetünk náluk. Most már nemcsak a zenéléstől, de tőlünk is hangos lesz a házuk” – tette hozzá Emilio.